Сумоїст з Луцька переміг на чемпіонаті Європи
17 листопад, 23:18
Спортсмен з обласного центру Волині Євген Макаров взяв участь у чемпіонаті Європи з сумо серед кадетів і юніорів та тріумфував на змаганнях.
Першість Європи з сумо відбувалася із 10 по 12 листопада в швейцарському місті Ренан, - повідомляють у ВНУ імені Лесі Українки, де навчається спортсмен.
У змаганнях взяло участь 16 країн, зокрема Україна.
Збірну команду України мав честь представляти студент І курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Євген Макаров. Він завоював кубок у номінації BEST FIGHTER, переміг у командних й особистих змаганнях і здобув дві золоті медалі. Тренер - Аліна Бондарєва.
Нагадаємо, нещодавно Євген завоював бронзову медаль чемпіонату світу із сумо, програвши у півфіналі на 50 кілограмів важчому монголу.
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Першість Європи з сумо відбувалася із 10 по 12 листопада в швейцарському місті Ренан, - повідомляють у ВНУ імені Лесі Українки, де навчається спортсмен.
У змаганнях взяло участь 16 країн, зокрема Україна.
Збірну команду України мав честь представляти студент І курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Євген Макаров. Він завоював кубок у номінації BEST FIGHTER, переміг у командних й особистих змаганнях і здобув дві золоті медалі. Тренер - Аліна Бондарєва.
Нагадаємо, нещодавно Євген завоював бронзову медаль чемпіонату світу із сумо, програвши у півфіналі на 50 кілограмів важчому монголу.
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