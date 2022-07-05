Сумоїст з Луцька переміг на чемпіонаті Європи

Сумоїст з Луцька переміг на чемпіонаті Європи
Спортсмен з обласного центру Волині Євген Макаров взяв участь у чемпіонаті Європи з сумо серед кадетів і юніорів та тріумфував на змаганнях.

Першість Європи з сумо відбувалася із 10 по 12 листопада в швейцарському місті Ренан, - повідомляють у ВНУ імені Лесі Українки, де навчається спортсмен.

У змаганнях взяло участь 16 країн, зокрема Україна.

Збірну команду України мав честь представляти студент І курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Євген Макаров. Він завоював кубок у номінації BEST FIGHTER, переміг у командних й особистих змаганнях і здобув дві золоті медалі. Тренер - Аліна Бондарєва.

Нагадаємо, нещодавно Євген завоював бронзову медаль чемпіонату світу із сумо, програвши у півфіналі на 50 кілограмів важчому монголу.



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Теги: спорт, Волинь, сумо, ВНУ
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