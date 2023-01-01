У водіїв, які застрягли на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» закінчується вода, їжа та дизпаливо

У водіїв, які застрягли на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» закінчується вода, їжа та дизпаливо
За добу, 16 листопада, через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ" в Україну заїхало 129 вантажівок, змогли виїхати з України — 30 ваговозів.

Як розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш, до страйку польських перевізників оптимальна спроможність "Ягодина" була — 600 ваговозів на добу.

Що кажуть водії по обидва боки кордону
Один із них — Андрій Шайнюк розповів: в дорозі провів 10 днів.

"Черга до Хелма була десь 20 кілометрів. І за Хелмом приблизно 13-15 кілометрів. Якщо спочатку вона йшла нормально і домовленість була за годину 10 машин пропускати, то останні дні дуже погано йшла – за одну годину пропускали одну машину, інколи дві", — говорить водій.
У водіїв, які застрягли на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» закінчується вода, їжа та дизпаливо

Зі слів Андрія Шайнюка, він та інші водії намагалися поспілкуватися із польськими перевізниками, які блокують пункт пропуску, але до мітингарів не підпускає польська поліція.

Журналісти також поспілкувалося телефоном із водієм, який стоїть у черзі на польському боці кордону з 7 листопада. З його слів, до пункту пропуску йому лишилося сім кілометрів. Скільки часу знадобиться, щоб їх проїхати — невідомо.
У водіїв, які застрягли на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» закінчується вода, їжа та дизпаливо

"Ми стоїмо на дорозі серед поля, серед лісу, от вам всі умови. У людей закінчується їжа, солярка, чиста вода питна, все закінчується. То вони трошки привозять, роздають буває по одній пляшці. А так їздять машинами й продають. Настрої у водіїв дуже погані, всі хочуть додому, а тут тримають нас, як заручників", — сказав Валерій Оверчук.

Що відомо про страйк польських перевізників
6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади руху вантажівок долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, щоб повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Учасники блокади заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

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Теги: страйк, Ягодин, Польща
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