Військові евакуювали на Волинь з-під обстрілів корову Маню. ВІДЕО





Солдати її підгодовували, однак розуміли, що перебувати Мані тут небезпечно і вирішили доправити корову до родичів одного з військових на Волинь. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки Тетяни Хомич.



Військові допомагали корові, оскільки росіяни під час обстрілів вбили її господиню. Тварину тоді поранили. Більше місяця Маня жила по-сусідству з військовими. На кілька днів зникала, а потім знову до них приходила.



«Цілий день ходив по селу, шукав свою ненаглядну подругу, а вона прийшла сама до мене, коли я розчарований йшов», - каже військовий Олександр «Фауст».



Бійці її щоразу підгодовували. Однак розуміли, що таке сусідство небезпечне і для неї, і для них. Тож вирішили – корову треба евакуювати із зони бойових дій.



Рідні військового Олександра, який опікувався Манею, погодилися забрати її до себе на Волинь. Волонтери вирішили допомогти тварині. Корова подолала більше тисячі кілометрів.



У нових господарів тварина почувається комфортно. Катерина Сидорук - нова власниця Мані. Поки чоловік з братами воює – раду корівці даватиме разом зі синами – Ярославом та Костею.



Жінка розповідає, корову вже оглянув ветеринар. Їй десь п'ять років. Тварину на Волині почали лікувати.



Тепер бійці думають, як до морозів евакуювати ще й родину кіз, яка теж блукає під вогнем без господарів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові та волонтери провели справжню спецоперацію, щоб вивести з-під обстрілів на Донеччині корову Маню. Її господиня загинула, тож тварина вешталася полями та лісосмугами сама.Солдати її підгодовували, однак розуміли, що перебувати Мані тут небезпечно і вирішили доправити корову до родичів одного з військових на Волинь. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Військові допомагали корові, оскільки росіяни під час обстрілів вбили її господиню. Тварину тоді поранили. Більше місяця Маня жила по-сусідству з військовими. На кілька днів зникала, а потім знову до них приходила.«Цілий день ходив по селу, шукав свою ненаглядну подругу, а вона прийшла сама до мене, коли я розчарований йшов», - каже військовий Олександр «Фауст».Бійці її щоразу підгодовували. Однак розуміли, що таке сусідство небезпечне і для неї, і для них. Тож вирішили – корову треба евакуювати із зони бойових дій.Рідні військового Олександра, який опікувався Манею, погодилися забрати її до себе на Волинь. Волонтери вирішили допомогти тварині. Корова подолала більше тисячі кілометрів.У нових господарів тварина почувається комфортно. Катерина Сидорук - нова власниця Мані. Поки чоловік з братами воює – раду корівці даватиме разом зі синами – Ярославом та Костею.Жінка розповідає, корову вже оглянув ветеринар. Їй десь п'ять років. Тварину на Волині почали лікувати.Тепер бійці думають, як до морозів евакуювати ще й родину кіз, яка теж блукає під вогнем без господарів.

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