Військові евакуювали на Волинь з-під обстрілів корову Маню. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
Військові та волонтери провели справжню спецоперацію, щоб вивести з-під обстрілів на Донеччині корову Маню. Її господиня загинула, тож тварина вешталася полями та лісосмугами сама.
Солдати її підгодовували, однак розуміли, що перебувати Мані тут небезпечно і вирішили доправити корову до родичів одного з військових на Волинь. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.
Військові допомагали корові, оскільки росіяни під час обстрілів вбили її господиню. Тварину тоді поранили. Більше місяця Маня жила по-сусідству з військовими. На кілька днів зникала, а потім знову до них приходила.
«Цілий день ходив по селу, шукав свою ненаглядну подругу, а вона прийшла сама до мене, коли я розчарований йшов», - каже військовий Олександр «Фауст».
Бійці її щоразу підгодовували. Однак розуміли, що таке сусідство небезпечне і для неї, і для них. Тож вирішили – корову треба евакуювати із зони бойових дій.
Рідні військового Олександра, який опікувався Манею, погодилися забрати її до себе на Волинь. Волонтери вирішили допомогти тварині. Корова подолала більше тисячі кілометрів.
У нових господарів тварина почувається комфортно. Катерина Сидорук - нова власниця Мані. Поки чоловік з братами воює – раду корівці даватиме разом зі синами – Ярославом та Костею.
Жінка розповідає, корову вже оглянув ветеринар. Їй десь п'ять років. Тварину на Волині почали лікувати.
Тепер бійці думають, як до морозів евакуювати ще й родину кіз, яка теж блукає під вогнем без господарів.
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Солдати її підгодовували, однак розуміли, що перебувати Мані тут небезпечно і вирішили доправити корову до родичів одного з військових на Волинь. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.
Військові допомагали корові, оскільки росіяни під час обстрілів вбили її господиню. Тварину тоді поранили. Більше місяця Маня жила по-сусідству з військовими. На кілька днів зникала, а потім знову до них приходила.
«Цілий день ходив по селу, шукав свою ненаглядну подругу, а вона прийшла сама до мене, коли я розчарований йшов», - каже військовий Олександр «Фауст».
Бійці її щоразу підгодовували. Однак розуміли, що таке сусідство небезпечне і для неї, і для них. Тож вирішили – корову треба евакуювати із зони бойових дій.
Рідні військового Олександра, який опікувався Манею, погодилися забрати її до себе на Волинь. Волонтери вирішили допомогти тварині. Корова подолала більше тисячі кілометрів.
У нових господарів тварина почувається комфортно. Катерина Сидорук - нова власниця Мані. Поки чоловік з братами воює – раду корівці даватиме разом зі синами – Ярославом та Костею.
Жінка розповідає, корову вже оглянув ветеринар. Їй десь п'ять років. Тварину на Волині почали лікувати.
Тепер бійці думають, як до морозів евакуювати ще й родину кіз, яка теж блукає під вогнем без господарів.
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