Артилеристи 14 ОМБР отримали мотиваційний прапор. ФОТО
Сьогодні, 21:15
Ще один артилерійський підрозділ 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого отримали мотиваційний прапор.
Про це повідомили на сторінці князівської бригади.
Традиційно, до виготовлення прапору долучилися давні добрі друзі підрозділу Олег Хрипун, Олег Ганжа та Валерій Науменко.
"Капелан бригади отець Ігор Бігун освятив знамено, яке віднині супроводжуватиме наших мужніх Князівських драконів-богів війни у їхній переможній боротьбі", - написали у підрозділі.
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Про це повідомили на сторінці князівської бригади.
Традиційно, до виготовлення прапору долучилися давні добрі друзі підрозділу Олег Хрипун, Олег Ганжа та Валерій Науменко.
"Капелан бригади отець Ігор Бігун освятив знамено, яке віднині супроводжуватиме наших мужніх Князівських драконів-богів війни у їхній переможній боротьбі", - написали у підрозділі.
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