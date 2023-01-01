Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з проясненнями. Сніг та мокрий сніг. Налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1-3° тепла.

В області – хмарно з проясненнями. Сніг та мокрий сніг, вночі та вранці місцями значні опади. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Артилеристи 14 ОМБР отримали мотиваційний прапор. ФОТО
Сьогодні, 21:15
На Харківщині загинув воїн з Волині Сергій Лесик
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
Громадам Волині передали 14 шкільних автобусів
Сьогодні, 19:20
На виснаженому родовищі в Карпатах знайшли чималі запаси газу
Сьогодні, 18:51
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 листопада
16 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада
15 листопад, 20:00
На Волині прогнозують мокрий сніг та мороз На Волині прогнозують мокрий сніг та мороз
15 листопад, 15:01
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада
14 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Артилеристи 14 ОМБР отримали мотиваційний прапор. ФОТО
Сьогодні, 21:15
 0
На Харківщині загинув воїн з Волині Сергій Лесик
Сьогодні, 20:34
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Громадам Волині передали 14 шкільних автобусів
Сьогодні, 19:20
 0
На виснаженому родовищі в Карпатах знайшли чималі запаси газу
Сьогодні, 18:51
 0
Медіа
відео
1/8