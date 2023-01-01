Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Сніг та мокрий сніг. Налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1-3° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Сніг та мокрий сніг, вночі та вранці місцями значні опади. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Сніг та мокрий сніг. Налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1-3° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Сніг та мокрий сніг, вночі та вранці місцями значні опади. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
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