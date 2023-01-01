Громадам Волині передали 14 шкільних автобусів

На початку повномасштабного вторгнення 66 шкільних автобусів із власності територіальних громад Волині вилучили на потреби ЗСУ.Нині на Волині громадам вже передали 14 із запланованих 26 шкільних автобусів, - інформує у телеграмі глава Волинської ОВАТранспортні засоби попрямують до закладів загальної середньої освіти Боратинської, Доросинівської та Турійської ТГ. Тут навчаються 970 учнів, з яких майже 400 потребують довезення.«Нагадаю, що придбані автобуси за рахунок державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів. На сьогодні тергромади області вже отримали 14 з 26», - зазначив начальник ОВА.