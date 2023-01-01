Громадам Волині передали 14 шкільних автобусів
Сьогодні, 19:20
На початку повномасштабного вторгнення 66 шкільних автобусів із власності територіальних громад Волині вилучили на потреби ЗСУ.
Нині на Волині громадам вже передали 14 із запланованих 26 шкільних автобусів, - інформує у телеграмі глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Транспортні засоби попрямують до закладів загальної середньої освіти Боратинської, Доросинівської та Турійської ТГ. Тут навчаються 970 учнів, з яких майже 400 потребують довезення.
«Нагадаю, що придбані автобуси за рахунок державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів. На сьогодні тергромади області вже отримали 14 з 26 закуплених одиниць транспорту», - зазначив начальник ОВА.
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Нині на Волині громадам вже передали 14 із запланованих 26 шкільних автобусів, - інформує у телеграмі глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Транспортні засоби попрямують до закладів загальної середньої освіти Боратинської, Доросинівської та Турійської ТГ. Тут навчаються 970 учнів, з яких майже 400 потребують довезення.
«Нагадаю, що придбані автобуси за рахунок державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів. На сьогодні тергромади області вже отримали 14 з 26 закуплених одиниць транспорту», - зазначив начальник ОВА.
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