Громадам Волині передали 14 шкільних автобусів

Громадам Волині передали 14 шкільних автобусів
На початку повномасштабного вторгнення 66 шкільних автобусів із власності територіальних громад Волині вилучили на потреби ЗСУ.

Нині на Волині громадам вже передали 14 із запланованих 26 шкільних автобусів, - інформує у телеграмі глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Транспортні засоби попрямують до закладів загальної середньої освіти Боратинської, Доросинівської та Турійської ТГ. Тут навчаються 970 учнів, з яких майже 400 потребують довезення.
Громадам Волині передали 14 шкільних автобусів

«Нагадаю, що придбані автобуси за рахунок державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів. На сьогодні тергромади області вже отримали 14 з 26 закуплених одиниць транспорту», - зазначив начальник ОВА.
Громадам Волині передали 14 шкільних автобусів
Громадам Волині передали 14 шкільних автобусів

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Теги: автобус, Волинь
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