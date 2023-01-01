Щоб не паралізували країну одним вильотом: військові займуться МіГ-31

Президентдоручив Міноборони, Генштабу та Кабміну розробити рішення, щоб вильоти російських носіїв «Кинджалів» МіГ-31К не паралізували країну на години.Про це глава держави повідомив у телеграмі.Повітряні тривоги в Україні сталичерез триваліші польоти МіГ-31К — вони відпрацьовують нові маневри й дозаправку в повітрі, тому тривоги тривають по країні годинами.Через це в містах зупиняється громадський транспорт, оголошується перерва на держпідприємствах і в установах, зупиняється навчання, тощо.«Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «кинджалів» не паралізували країну на години», - зазначив Володимир Зеленський.