Щоб не паралізували країну одним вильотом: військові займуться МіГ-31

Щоб не паралізували країну одним вильотом: військові займуться МіГ-31
Президент Володимир Зеленський доручив Міноборони, Генштабу та Кабміну розробити рішення, щоб вильоти російських носіїв «Кинджалів» МіГ-31К не паралізували країну на години.

Про це глава держави повідомив у телеграмі.

Повітряні тривоги в Україні стали значно довшими через триваліші польоти МіГ-31К — вони відпрацьовують нові маневри й дозаправку в повітрі, тому тривоги тривають по країні годинами.

Через це в містах зупиняється громадський транспорт, оголошується перерва на держпідприємствах і в установах, зупиняється навчання, тощо.

«Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «кинджалів» не паралізували країну на години», - зазначив Володимир Зеленський.

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Теги: війна, ЗСУ
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