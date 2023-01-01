Гроші винесли разом із сейфом: на Волині судять члена банди злодіїв





Про це пише



У липні 2021 року обвинувачений пристав на пропозицію однієї особи приєднатися до організованої групи й обкрадати будинки й машини. У банді їх було троє.



Планувалося, що учасники групи мали збирати інформацію про місця, де можуть знаходитись гроші та інші дорогоцінні речі. У групі чітко ділилися ролі: доки хтось чистив шухляди, інші мали слідкувати за обстановкою, аби попередити свого співучасника, що його дії можуть помітити.



Їхній керівник займався організацією викрадення: йшов у розвідку, перевіряючи найбезпечніші маршрути для побігу, та через радіостанції координував дії співучасників.



Щоб захистити себе від упізнання, злодії одягали примітивний одяг і взуття та використовували портативні радіостанції.



Так, зранку, 29 липня 2021 року, група побачила на території Сервісного центру МВС 0742 автомобіль «ніссан». Злодії вирахували точний час, коли власник залишає машину без нагляду й вже 31 липня викрали з салону сумку. У ній були 30 000 гривень та 500 доларів.



Крім того, 4 серпня 2021 року група обрала наступний об'єкт для збагачення. Ним став житловий будинок.



Обвинувачений, під прикриттям останніх, віджав металопластикове вікно будинку та проник до середини. Знайшовши металевий сейф у якому зберігалися коштовності, гроші та зарядка з флешкою, він переніс його до «службового автомобіля» групи. Викрадені речі разом з сейфом становили 29 398 гривень та 80 злотих.



Усе добро вони перевезли додому обвинуваченого, де їх і затримали правоохоронці.



Обвинувачуваному присудили два роки іспитового строку. Якщо він за цей термін вчинить ще одне кримінальне правопорушення йому загрожуватиме п'ять років позбавлення волі. Злочинець та потерпілі на міру покарання погодилися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі на Волині перед судом постав член угрупування, яке обкрадало місцевих жителів.Про це пише Конкурент із посиланням на вирок Ковельського міськрайонного суду.У липні 2021 року обвинувачений пристав на пропозицію однієї особи приєднатися до організованої групи й обкрадати будинки й машини. У банді їх було троє.Планувалося, що учасники групи мали збирати інформацію про місця, де можуть знаходитись гроші та інші дорогоцінні речі. У групі чітко ділилися ролі: доки хтось чистив шухляди, інші мали слідкувати за обстановкою, аби попередити свого співучасника, що його дії можуть помітити.Їхній керівник займався організацією викрадення: йшов у розвідку, перевіряючи найбезпечніші маршрути для побігу, та через радіостанції координував дії співучасників.Щоб захистити себе від упізнання, злодії одягали примітивний одяг і взуття та використовували портативні радіостанції.Так, зранку, 29 липня 2021 року, група побачила на території Сервісного центру МВС 0742 автомобіль «ніссан». Злодії вирахували точний час, коли власник залишає машину без нагляду й вже 31 липня викрали з салону сумку. У ній були 30 000 гривень та 500 доларів.Крім того, 4 серпня 2021 року група обрала наступний об'єкт для збагачення. Ним став житловий будинок.Обвинувачений, під прикриттям останніх, віджав металопластикове вікно будинку та проник до середини. Знайшовши металевий сейф у якому зберігалися коштовності, гроші та зарядка з флешкою, він переніс його до «службового автомобіля» групи. Викрадені речі разом з сейфом становили 29 398 гривень та 80 злотих.Усе добро вони перевезли додому обвинуваченого, де їх і затримали правоохоронці.Обвинувачуваному присудили два роки іспитового строку. Якщо він за цей термін вчинить ще однейому загрожуватиме п'ять років позбавлення волі. Злочинець та потерпілі на міру покарання погодилися.

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