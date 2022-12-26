Привласнив понад 1, 3 млн на ремонті дороги: на Волині судили керівника білоруського підприємства

Привласнив понад 1, 3 млн на ремонті дороги: на Волині судили керівника білоруського підприємства
Покарали керівника представництва білоруського підприємства, який заволодів понад 1,3 млн бюджетних коштів на ремонті дороги.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав директора Представництва ВАТ «ДБТ №4 м. Брест» винуватим у службовому підробленні та заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Доведено, що у ході виконання у 2019 році згідно з укладеним між галузевим департаментом Волинської обласної державної адміністрації та білоруським підприємством договором робіт із поточного ремонту автомобільної дороги місцевого значення у Ковельському районі посадовець підприємства-підрядника незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі понад 1,3 мільйона гривень, вказавши у актах виконаних робіт вищий клас та більші обсяги асфальтобетону, ніж фактично використаний.

Вироком суду йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права три роки обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, та з конфіскацією майна.

Суд задоволив також пред'явлений прокурорами позов про стягнення із керівника представництва на користь Департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації заподіяних збитків.


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Теги: Волинь, ремонт дороги, керівник білоруського підприємства
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