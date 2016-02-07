Через блокаду кордону у Луцьку пікетують польське консульство

вимогою припинити страйк польських перевізників.



Під будівлею консульства зібралися орієнтовно пів сотні водіїв і перевізників, повідомляє



Учасники акції збирають підписи під офіційним зверненням до Генерального Консула Республіки Польща у Луцьку Славоміра Місяка із вимогою вплинути на ситуацію, яка склалася на кордоні через страйк польських перевізників, який триває із 6 листопада.



Також мітингувальники просять забезпечити водіїв належними умовами.



Лист-звернення мітингувальники передали представникам консульства, які вийшли до учасників акції.



"Заручниками ситуації стали водії, у яких вже закінчуються запаси води і їжі. Більшість знаходиться на узбіччях без доступу до туалету і душу, паркінги вже давно не мають вільних місць. Просування черги відбувається дуже повільними темпами в обох напрямках", — каже учасник акції Тарас Дулюк.



Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".



Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади руху вантажівок долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, щоб повернули дозволи на комерційні перевезення для України.



Учасники блокади заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.



Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під Генеральним Консульством Республіки Польща у Луцьку українські перевізники і водії сьогодні, 17 листопада, зібралися на акцію протесту ізпольських перевізників.Під будівлею консульства зібралися орієнтовно пів сотні водіїв і перевізників, повідомляє Суспільне Учасники акції збирають підписи під офіційним зверненням до Генерального Консула Республіки Польща у Луцькуіз вимогою вплинути на ситуацію, яка склалася на кордоні через страйк польських перевізників, який триває із 6 листопада.Також мітингувальники просять забезпечити водіїв належними умовами.Лист-звернення мітингувальники передали представникам консульства, які вийшли до учасників акції."Заручниками ситуації стали водії, у яких вже закінчуються запаси води і їжі. Більшість знаходиться на узбіччях без доступу до туалету і душу, паркінги вже давно не мають вільних місць. Просування черги відбувається дуже повільними темпами в обох напрямках", — каже учасник акціїНагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".Учасник страйкурозповів, що до блокади руху вантажівок долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, щоб повернули дозволи на комерційні перевезення для України.Учасники блокади заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

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