Нова втрата: війна обірвала життя волинянина Анатолія Ланевича

Нова втрата: війна обірвала життя волинянина Анатолія Ланевича
До Любешівської громади на Волині надійшла звістка про загибель на війні волинянина Анатолія Ланевича.

Про це у телеграмі повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

«Звістка про смерть українських захисників завжди є важкою і болісною… Ще один наш Герой поклав життя за мир та свободу українського народу. За кожного з нас», - зазначив Кух.

За його інформацією, 10 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув солдат Ланевич Анатолій Миколайович, 1986 року народження, житель села Березичі.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Захисника. Низький уклін воїну-земляку. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому Герою!» - написав Любвешівський селищний голова.

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Теги: загиблі, війна
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