На Волині очікують погіршення погоди: патрульні просять бути обачними
Сьогодні, 12:24
На Волині синоптики прогнозують ускладнення погодних умов, тому патрульні благають водіїв і пішоходів бути обачними.
Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.
Метеорологи попереджають, що ввечері випаде сніг, який йтиме усю ніч. Вранці ж буде туман, що ускладнить видимість.
Патрульні закликають усіх водіїв та пішоходів під час ускладнення погодних умов бути дуже уважними та обережними.
«Водії, вибирайте безпечну швидкість, не відволікайтесь від керування транспортним засобом, не робіть різких маневрів, дотримуйтесь безпечної швидкості. Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світловідбивальні елементи», - зазначили у патрульній поліції.
Нагадаємо, волинські патрульні склали шість адміністративних матеріалів на товаришів-порушників.
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Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.
Метеорологи попереджають, що ввечері випаде сніг, який йтиме усю ніч. Вранці ж буде туман, що ускладнить видимість.
Патрульні закликають усіх водіїв та пішоходів під час ускладнення погодних умов бути дуже уважними та обережними.
«Водії, вибирайте безпечну швидкість, не відволікайтесь від керування транспортним засобом, не робіть різких маневрів, дотримуйтесь безпечної швидкості. Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світловідбивальні елементи», - зазначили у патрульній поліції.
Нагадаємо, волинські патрульні склали шість адміністративних матеріалів на товаришів-порушників.
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