У далекобійника на «Ягодині» наркотики знайшов пес





Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління ДПСУ.



Під час огляду кабіни транспортного засобу, службовий собака зреагував на нішу для зберігання дрібних речей. Зазирнувши туди, інспектор прикордонного контролю виявив згорток паперу. У ньому знаходилася речовина рослинного походження, ймовірно марихуана.



Про знахідку прикордонники поінформували співробітників Нацполіції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.



Знайдену речовину встановленим порядком правоохоронці вилучили для проведення експертизи.







Нагадаємо, у Любешові на Волині працівники поліції під час оформлення адмінпротоколу виявили у 28-річного бешкетника ще й наркотики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заборонену речовину через українсько-польський кордон на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» учора, 16 листопада, віз 41-річний житомирянин, водій вантажного автомобіля «МАН».Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління ДПСУ.Під час огляду кабіни транспортного засобу, службовий собака зреагував на нішу для зберігання дрібних речей. Зазирнувши туди, інспектор прикордонного контролю виявив згорток паперу. У ньому знаходилася речовина рослинного походження, ймовірно марихуана.Про знахідку прикордонники поінформували співробітників Нацполіції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.Знайдену речовину встановленим порядком правоохоронці вилучили для проведення експертизи.Нагадаємо, у Любешові на Волині працівники поліції під час оформлення адмінпротоколуще й наркотики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію