Німці передали Нововолинську пожежні автомобілі і швидку

Німці передали Нововолинську пожежні автомобілі і швидку
Партнери із Німеччини передали Нововолинську три автомобілі – два пожежних і карету швидкої.

Про це у телеграмі повідомляє міський голова Борис Карпус.

За словами Карпуса, три автомобілі отримав Нововолинськ від партнерів з Німеччини. Два пожежних авто слугуватимуть на Теплокомуненерго і УЖК-1. А карету швидкої планують передати на потреби військових.
Німці передали Нововолинську пожежні автомобілі і швидку
Німці передали Нововолинську пожежні автомобілі і швидку

«Дякую місту Крайльсгайм і їхньому баскетбольному клубу «Мерлінс» за таку суттєву підтримку. А також польському місту-партнеру Білгорай за допомогу в передачі авто», - зазначив мер Нововолинська.
Німці передали Нововолинську пожежні автомобілі і швидку
Німці передали Нововолинську пожежні автомобілі і швидку
Німці передали Нововолинську пожежні автомобілі і швидку

Нагадаємо, представники польських перевізників заявляють про намір розпочати блокування ще одного пункту пропуску Медика - Шегині з понеділка 20 листопада

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Теги: допомога, війна
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