Партнери із Німеччини передали Нововолинську три автомобілі – два пожежних і карету швидкої.Про це у телеграмі повідомляє міський головаЗа словами Карпуса, три автомобілі отримав Нововолинськ від партнерів з Німеччини. Два пожежних авто слугуватимуть на Теплокомуненерго і УЖК-1. А карету швидкої планують передати на потреби військових.«Дякую місту Крайльсгайм і їхньому баскетбольному клубу «Мерлінс» за таку суттєву підтримку. А також польському місту-партнеру Білгорай за допомогу в передачі авто», - зазначив мер Нововолинська.Нагадаємо, представники польських перевізниківрозпочати блокування ще одного пункту пропуску Медика - Шегині з понеділка 20 листопада