На Волині зафіксовано 13 випадків гепатиту А

На Волині зафіксовано 13 випадків гепатиту А
За десять місяців цього року на Волині зафіксовано 13 випадків вірусного гепатиту А. Днями хворобу діагностували у мешканки Луцької громади.

Про це під час онлайн-брифінгу розповіла заступниця генерального директора з дослідження біологічних факторів Волинського обласного Центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська.

«Занедужала доросла особа, з Луцької громади. Встановлено коло контактних осіб, усі вони пройшли обстеження, результати від’ємні», - розповіла Ірина Єнжиєвська.

З її слів, у зв’язку із масштабним поширення хвороби на Вінничині, де гепатит А зафіксовано у 270 людей, на Волині теж є високий ризик його завезення та поширення.

«За 10 місяців 2023 року зареєстровано 13 випадків гепатиту А , три з яких – серед дітей, хоча у минулому році за цей же період – 32 випадки хвороби», - зауважила медикиня.

Ірина Єнжиєвська нагадала, що інкубаційний період вірусного гепатиту А складає від 14 до 28 днів, а подекуди і до 50 днів. У побуті гепатит А найчастіше передається через брудні руки. Основний механізм профілактики – це дотримання елементарних правил гігієни та вживання очищеної перекип'яченої води.

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Теги: вірусний гепати А, Волинь
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