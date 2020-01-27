Понад 5 тисяч волинян захворіли на ГРВІ за останній тиждень
Сьогодні, 11:34
Протягом останнього тижня фіксується прогнозований ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, до яких медики включають грип та ковід.
Про це під час онлайн-брифінгу розповіла заступниця генерального директора з дослідження біологічних факторів Волинського обласного Центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська.
«Епідситуація в області є прогнозованою та контрольованою. Ми готуємось до збільшення випадків захворюваності на грип, ковід, ГРВІ. Уже є деяке зростання, адже за останній тиждень понад 5 тисяч волинян захворіли на ГРВІ, а це на 9% більше, ніж попереднього тижня. Із цих понад 5 тисяч випадків – у 341 волинян діагностовано ковід», - повідомила Ірина Єнжиєвська.
За даними обласного Центру контролю та профілактики хвороб, 104 людини госпіталізовано (з них 41 з ковідом), серед яких – 49 дітей.
«Уже є 2 випадки смерті від ковіду на Волині– два чоловіки із супутніми серцево-судинними хворобами», - зауважила медикиня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це під час онлайн-брифінгу розповіла заступниця генерального директора з дослідження біологічних факторів Волинського обласного Центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська.
«Епідситуація в області є прогнозованою та контрольованою. Ми готуємось до збільшення випадків захворюваності на грип, ковід, ГРВІ. Уже є деяке зростання, адже за останній тиждень понад 5 тисяч волинян захворіли на ГРВІ, а це на 9% більше, ніж попереднього тижня. Із цих понад 5 тисяч випадків – у 341 волинян діагностовано ковід», - повідомила Ірина Єнжиєвська.
За даними обласного Центру контролю та профілактики хвороб, 104 людини госпіталізовано (з них 41 з ковідом), серед яких – 49 дітей.
«Уже є 2 випадки смерті від ковіду на Волині– два чоловіки із супутніми серцево-судинними хворобами», - зауважила медикиня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Нацвідбір на «Євробачення-2024»: 18-річний Ярослав Карпук з Волині – серед фіналістів
Сьогодні, 12:05
Німці передали Нововолинську пожежні автомобілі і швидку
Сьогодні, 11:37
Понад 5 тисяч волинян захворіли на ГРВІ за останній тиждень
Сьогодні, 11:34
На Волині зафіксовано 13 випадків гепатиту А
Сьогодні, 11:22