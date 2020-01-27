Понад 5 тисяч волинян захворіли на ГРВІ за останній тиждень

Протягом останнього тижня фіксується прогнозований ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, до яких медики включають грип та ковід.Про це під час онлайн-брифінгу розповіла заступниця генерального директора з дослідження біологічних факторів Волинського обласного Центру контролю та профілактики хвороб«Епідситуація в області є прогнозованою та контрольованою. Ми готуємось до збільшення випадків захворюваності на грип, ковід, ГРВІ. Уже є деяке зростання, адже за останній тиждень понад 5 тисяч волинян захворіли на ГРВІ, а це на 9% більше, ніж попереднього тижня. Із цих понад 5 тисяч випадків – у 341 волинян діагностовано ковід», - повідомила Ірина Єнжиєвська.За даними обласного Центру контролю та профілактики хвороб, 104 людини госпіталізовано (з них 41 з ковідом), серед яких – 49 дітей.«Уже є 2 випадки смерті від ковіду на Волині– два чоловіки із супутніми серцево-судинними хворобами», - зауважила медикиня.