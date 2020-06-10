На кордоні України й Словаччини також зросли черги вантажівок через блокаду





Про це повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, цитує



За словами Сенгетовської, наразі вантажівки продовжують прибувати з пунктів пропуску з польського кордону, через що черга збільшується.



"Станом на учора, 16 листопада, у нас на пункті пропуску "Ужгород" на словацькому кордоні було 900 машин. Черга потроху рухається – ми оформляємо 250 машин, ця цифра відображає нашу пропускну спроможність за добу. Кількість машин, які проходять кордон за день, не змінилася", - йдеться в повідомленні.



У той час, як на польському кордоні водії стоять по два тижні в чергах, на словацькому кордоні вони можуть проїхати за три-чотири дні, через що їдуть на пункт пропуску "Ужгород".



Закарпатські митники також скеровують водіїв на угорський пункт пропуску "Тиса", де більші потужності митниці, хоча більшість водіїв обирають КПП "Ужгород" на словацькому кордоні через додаткову відстань у 150 км до маршруту, а також через те, що на автобанах Угорщини діють деякі обмеження щодо ваги вантажівок.



На Закарпатській митниці висловили сподівання, що ситуація з польським кордоном вирішиться через санкції ЄС. Інакше, вважають там, до блокади з боку Польщі також приєднаються Словаччина та Угорщина.



Нагадаємо, що представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) у четвер, 16 листопада, на годину заблокували пункт перетину кордону з Україною Вишнє Нємецьке зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями.



Словацькі перевізники раніше пригрозили повністю заблокувати кордон з Україною, якщо в ситуацію не втрутиться Європейська комісія. Вони вимагають від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.



Єврокомісія вже попередила, що одна з ключових вимог польських перевізників, які блокують кордон з Україною, не є юридично можливою.

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