LEGO створив конструктори українських пам’яток: як отримати
Сьогодні, 11:10
LEGO створили конструктори у вигляді трьох українських архітектурних пам'яток — «Батьківщини-мати», маріупольської водонапірної вежі та Ластівчиного гнізда.
Їх можна отримати за благодійний внесок, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
За даними UNITED24 у телеграмі, ці конструктори - це роботи трьох талановитих творців — Артура Самкова з Польщі, Максима Мітякіна з України та Євгена Тонєва зі США. Кожен конструктор створений у п’ятьох екземплярах.
Їх неможливо купити, але можна виграти за благодійний внесок від 24 $. Усі зібрані кошти будуть направлені на відбудову України.
«Наступні конструктори ми плануємо випустити вже навесні 2024 року!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Їх можна отримати за благодійний внесок, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
За даними UNITED24 у телеграмі, ці конструктори - це роботи трьох талановитих творців — Артура Самкова з Польщі, Максима Мітякіна з України та Євгена Тонєва зі США. Кожен конструктор створений у п’ятьох екземплярах.
Їх неможливо купити, але можна виграти за благодійний внесок від 24 $. Усі зібрані кошти будуть направлені на відбудову України.
«Наступні конструктори ми плануємо випустити вже навесні 2024 року!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині зафіксовано 13 випадків гепатиту А
Сьогодні, 11:22
LEGO створив конструктори українських пам’яток: як отримати
Сьогодні, 11:10
Urban Talks Lutsk: чому Львів відмовився від капітальних реконструкцій і як розвиває публічні простори
Сьогодні, 11:01
Польські перевізники погрожують перекрити ще один пункт пропуску з 20 листопада, – ЗМІ
Сьогодні, 10:45