LEGO створив конструктори українських пам’яток: як отримати

LEGO створив конструктори українських пам’яток: як отримати
LEGO створили конструктори у вигляді трьох українських архітектурних пам'яток — «Батьківщини-мати», маріупольської водонапірної вежі та Ластівчиного гнізда.

Їх можна отримати за благодійний внесок, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.

За даними UNITED24 у телеграмі, ці конструктори - це роботи трьох талановитих творців — Артура Самкова з Польщі, Максима Мітякіна з України та Євгена Тонєва зі США. Кожен конструктор створений у п’ятьох екземплярах.
LEGO створив конструктори українських пам’яток: як отримати
LEGO створив конструктори українських пам’яток: як отримати
LEGO створив конструктори українських пам’яток: як отримати

Їх неможливо купити, але можна виграти за благодійний внесок від 24 $. Усі зібрані кошти будуть направлені на відбудову України.

«Наступні конструктори ми плануємо випустити вже навесні 2024 року!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зафіксовано 13 випадків гепатиту А
Сьогодні, 11:22
На кордоні України й Словаччини також зросли черги вантажівок через блокаду
Сьогодні, 11:14
LEGO створив конструктори українських пам’яток: як отримати
Сьогодні, 11:10
Urban Talks Lutsk: чому Львів відмовився від капітальних реконструкцій і як розвиває публічні простори
Сьогодні, 11:01
Польські перевізники погрожують перекрити ще один пункт пропуску з 20 листопада, – ЗМІ
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
Селищна рада на Волині придбала для ЗСУ зенітні прожектори Селищна рада на Волині придбала для ЗСУ зенітні прожектори
14 листопад, 15:35
Творці легендарної гри зібрали $1 мільйон на швидкі для України Творці легендарної гри зібрали $1 мільйон на швидкі для України
13 листопад, 18:53
Луцька міськрада закупила «мавіки» для військових на фронті Луцька міськрада закупила «мавіки» для військових на фронті
10 листопад, 13:44
Із Волині передали військовим обладнання для облаштування бліндажів Із Волині передали військовим обладнання для облаштування бліндажів
10 листопад, 13:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У далекобійника на «Ягодині» наркотики знайшов пес
Сьогодні, 12:09
 0
Нацвідбір на «Євробачення-2024»: 18-річний Ярослав Карпук з Волині – серед фіналістів
Сьогодні, 12:05
 0
Німці передали Нововолинську пожежні автомобілі і швидку
Сьогодні, 11:37
 0
Понад 5 тисяч волинян захворіли на ГРВІ за останній тиждень
Сьогодні, 11:34
 0
На Волині зафіксовано 13 випадків гепатиту А
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8