LEGO створили конструктори у вигляді трьох українських архітектурних пам'яток — «Батьківщини-мати», маріупольської водонапірної вежі та Ластівчиного гнізда.Їх можна отримати за благодійний внесок, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.За даними UNITED24 у телеграмі, ці конструктори - це роботи трьох талановитих творців —з Польщі,з України тазі США. Кожен конструктор створений у п’ятьох екземплярах.Їх неможливо купити, але можна виграти за благодійний внесок від 24 $. Усі зібрані кошти будуть направлені на відбудову України.«Наступні конструктори ми плануємо випустити вже навесні 2024 року!» - йдеться у повідомленні.