Польські перевізники погрожують перекрити ще один пункт пропуску з 20 листопада, – ЗМІ





Як передає



"Представники польських перевізників заявили в четвер, що розширять прикордонний протест проти України, заблокувавши ще один пункт пропуску для вантажних автомобілів через те, що вони називають недобросовісною конкуренцією з боку країни, що перебуває у стані війни", - йдеться у повідомленні.



За словами одного з організаторів протесту Томаша Борковського, перевізники очікують на новий етап переговорів між урядами Польщі та України та "не задоволені швидкістю" переговорів. Борковський повідомив, що з понеділка вони розширять блокаду до пункту пропуску "Медика".



Як зазначили в AFP, у четвер, 16 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ відбулися переговори, в яких взяли участь міністерства інфраструктури України та Польщі разом із транспортним департаментом Єврокомісії.



Згодом у мінтрансі України заявили, що ключова вимога мітингувальників – повернення до дозвільної системи – не може бути виконана, оскільки угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти ще щонайменше до 30 червня 2023 року. Крім то, там зазначили, що польські протестувальники "не прийняли пропозицій" і що "сторони продовжують шукати рішення".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники польських перевізників заявляють про намір розпочати блокування ще одного пункту пропуску Медика - Шегині з понеділка 20 листопада. Вони називають таке рішення "недобросовісною конкуренцією з боку країни, яка перебуває в стані війни".Як передає Цензор.НЕТ , про це повідомляє агенція AFP."Представники польських перевізників заявили в четвер, що розширять прикордонний протест проти України, заблокувавши ще один пункт пропуску для вантажних автомобілів через те, що вони називають недобросовісною конкуренцією з боку країни, що перебуває у стані війни", - йдеться у повідомленні.За словами одного з організаторів протесту, перевізники очікують на новий етап переговорів між урядами Польщі та України та "не задоволені швидкістю" переговорів. Борковський повідомив, що з понеділка вони розширять блокаду до пункту пропуску "Медика".Як зазначили в AFP, у четвер, 16 листопада,, в яких взяли участь міністерства інфраструктури України та Польщі разом із транспортним департаментом Єврокомісії.Згодом у мінтрансі України заявили, що ключова вимога мітингувальників – повернення до дозвільної системи – не може бути виконана, оскільки угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти ще щонайменше до 30 червня 2023 року. Крім то, там зазначили, що польські протестувальники "не прийняли пропозицій" і що "сторони продовжують шукати рішення".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію