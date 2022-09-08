Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон після переговорів з Україною
Сьогодні, 21:54
Польські автоперевізники заявили, що переговори з українським урядом не вирішили суперечку і вони продовжать блокувати кордон з Україною.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian
У понеділок, 13 листопада, деякі з польських перевізників зустрілися з представниками українського та польського урядів.
"Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", – сказав організатор протесту в прикордонному місті Дорогуськ Рафал Меклер.
Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.
За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є шість вимог:
- повернення дозволів для українських перевізників;
- посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
- заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;
- отримання доступу до української системи "Шлях";
- окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";
- виділення окремих черг для порожніх авто.
У понеділок Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian
У понеділок, 13 листопада, деякі з польських перевізників зустрілися з представниками українського та польського урядів.
"Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", – сказав організатор протесту в прикордонному місті Дорогуськ Рафал Меклер.
Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.
За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є шість вимог:
- повернення дозволів для українських перевізників;
- посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
- заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;
- отримання доступу до української системи "Шлях";
- окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";
- виділення окремих черг для порожніх авто.
У понеділок Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.
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