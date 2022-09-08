Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон після переговорів з Україною

Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон після переговорів з Україною
Польські автоперевізники заявили, що переговори з українським урядом не вирішили суперечку і вони продовжать блокувати кордон з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

У понеділок, 13 листопада, деякі з польських перевізників зустрілися з представниками українського та польського урядів.

"Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", – сказав організатор протесту в прикордонному місті Дорогуськ Рафал Меклер.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є шість вимог:

- повернення дозволів для українських перевізників;
- посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
- заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;
- отримання доступу до української системи "Шлях";
- окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";
- виділення окремих черг для порожніх авто.

У понеділок Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, кордон, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Воїн з Волині отримав нагороду від Залужного
Сьогодні, 22:34
Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон після переговорів з Україною
Сьогодні, 21:54
Військові, які захищають критичну інфраструктуру Волині, отримали 15 автівок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:13
На меморіалі у Луцьку зрізали 5 дерев. ВІДЕО
Сьогодні, 20:31
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Україна і Польща розвантажать волинський пункту пропуску, де страйкують польські водії Україна і Польща розвантажать волинський пункту пропуску, де страйкують польські водії
08 вересень, 2022, 22:14
Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині
17 лютий, 2021, 15:25
Волинські прикордонники від початку «повномасштабки» спіймали 548 чоловіків-втікачів з підробленими документами Волинські прикордонники від початку «повномасштабки» спіймали 548 чоловіків-втікачів з підробленими документами
04 листопад, 05:28
На Волині затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити до Польщі На Волині затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити до Польщі
29 червень, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Воїн з Волині отримав нагороду від Залужного
Сьогодні, 22:34
 0
Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон після переговорів з Україною
Сьогодні, 21:54
 0
Класичні чоловічі ремені: як обрати правильний*
Сьогодні, 21:21
 0
Військові, які захищають критичну інфраструктуру Волині, отримали 15 автівок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:13
 0
На меморіалі у Луцьку зрізали 5 дерев. ВІДЕО
Сьогодні, 20:31
 0
Медіа
відео
1/8