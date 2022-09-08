Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон після переговорів з Україною





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У понеділок, 13 листопада, деякі з польських перевізників зустрілися з представниками українського та польського урядів.



"Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", – сказав організатор протесту в прикордонному місті Дорогуськ Рафал Меклер.



Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.



За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є шість вимог:



- повернення дозволів для українських перевізників;

- посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

- заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;

- отримання доступу до української системи "Шлях";

- окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";

- виділення окремих черг для порожніх авто.



У понеділок Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські автоперевізники заявили, що переговори з українським урядом не вирішили суперечку і вони продовжать блокувати кордон з Україною.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The GuardianУ понеділок, 13 листопада, деякі з польських перевізників зустрілися з представниками українського та польського урядів."Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", – сказав організатор протесту в прикордонному місті ДорогуськНагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є шість вимог:- повернення дозволів для українських перевізників;- посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);- заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;- отримання доступу до української системи "Шлях";- окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";- виділення окремих черг для порожніх авто.У понеділок Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.

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