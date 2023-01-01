У містечку на Волині відкрили тренажерний зал та спортивний майданчик. ВІДЕО





Як розповів Ігор Грудзевич, тренажерну залу облаштували в Центрі музично-естетичної освіти школярів на умовах співфінансування з бюджетом громади.



Загальна вартість, каже посадовець, становила 400 тисяч гривень. "Для дітей безплатно, для всіх безплатно, тому що у вечірній час виявляє бажання і молодь приходити. Ми тут вже в такому дуже спішному порядку пристосували оцю класну кімнату в Будинку школяра", — сказав Ігор Грудзевич.



Громадські проєкти реалізував благодійний фонд (БФ) "Рокада", який є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Головною ідеєю при підготовці проєкту була інтеграція переселенців в громаді, розповіла менеджерка з питань захисту БФ Ольга Голіцина-Чазова.



З її слів, у Берестечківській громаді проживає орієнтовно 140 внутрішньо переміщених українців, з яких 40 дітей. Каже: у місті немає спеціалізованої спортшколи чи приміщень, де діти могли б займатися спортом.



"Коли ми говоримо про інтеграцію ВПО, то ми розуміємо, що це не тільки інтеграція, коли зустрічаються на заходах, тренінгах, майстерках, дуже важливе значення в напрямку інтеграції — заняття спортом", — сказала Ольга Голіцина-Чазова.



Вартість спортивного майданчика з вуличними тренажерами — 150 тисяч гривень, розповіла соціальна працівниця фонду Олена Кузьмич. Каже: простір для занять спортом облаштували поблизу професійно-технічного училища (ПТУ) № 27 і гуртожитку навчального закладу, де компактно проживають вимушено переселені українці.



"Ми отримали запит від людей. Вони обрали ідею, яка б підійшла для всіх, ми спілкувалися про те, що для них важливо", — зазначила Олена Кузьмич.



Навчальний заклад, зі слів директора ПТУ №27 Олександра Лейбика, зобов’язується підтримувати лад на спортивному майданчику, адже тут відбуватимуться і заняття з фізкультури.



"Спортивний зал у нас в аварійному стані був. Ми сьогодні вже проводимо ремонтні роботи, бо з початку війни призупинилося все. Всі діти в нас на вулиці працюють. Всі, хто тут є, хто має доступ, хто проживає недалеко — вистачить для всіх, аби приходили", — сказав керівник освітнього закладу.



Як додала соціальна працівниця Олена Кузьмич, на Волині впроваджують 12 різних громадських проєктів для людей, які виїхали з рідних міст і сіл через російсько-українську війну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Берестечку Луцького району 13 листопада відкрили нову спортивну інфраструктуру для дітей та дорослих — тренажерну залу і майданчик з вуличними тренажерами. Раніше у місті не було спеціальних місць для заняття спортом.Як розповів Суспільному голова Берестечківської громади, тренажерну залу облаштували в Центрі музично-естетичної освіти школярів на умовах співфінансування з бюджетом громади.Загальна вартість, каже посадовець, становила 400 тисяч гривень. "Для дітей безплатно, для всіх безплатно, тому що у вечірній час виявляє бажання і молодь приходити. Ми тут вже в такому дуже спішному порядку пристосували оцю класну кімнату в Будинку школяра", — сказав Ігор Грудзевич.Громадські проєкти реалізував благодійний фонд (БФ) "Рокада", який є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Головною ідеєю при підготовці проєкту була інтеграція переселенців в громаді, розповіла менеджерка з питань захисту БФ Ольга Голіцина-Чазова.З її слів, у Берестечківській громаді проживає орієнтовно 140 внутрішньо переміщених українців, з яких 40 дітей. Каже: у місті немає спеціалізованої спортшколи чи приміщень, де діти могли б займатися спортом."Коли ми говоримо про інтеграцію ВПО, то ми розуміємо, що це не тільки інтеграція, коли зустрічаються на заходах, тренінгах, майстерках, дуже важливе значення в напрямку інтеграції — заняття спортом", — сказала Ольга Голіцина-Чазова.Вартість спортивного майданчика з вуличними тренажерами — 150 тисяч гривень, розповіла соціальна працівниця фонду Олена Кузьмич. Каже: простір для занять спортом облаштували поблизу професійно-технічного училища (ПТУ) № 27 і гуртожитку навчального закладу, де компактно проживають вимушено переселені українці."Ми отримали запит від людей. Вони обрали ідею, яка б підійшла для всіх, ми спілкувалися про те, що для них важливо", — зазначила Олена Кузьмич.Навчальний заклад, зі слів директора ПТУ №27 Олександра Лейбика, зобов’язується підтримувати лад на спортивному майданчику, адже тут відбуватимуться і заняття з фізкультури."Спортивний зал у нас в аварійному стані був. Ми сьогодні вже проводимо ремонтні роботи, бо з початку війни призупинилося все. Всі діти в нас на вулиці працюють. Всі, хто тут є, хто має доступ, хто проживає недалеко — вистачить для всіх, аби приходили", — сказав керівник освітнього закладу.Як додала соціальна працівниця Олена Кузьмич, на Волині впроваджують 12 різних громадських проєктів для людей, які виїхали з рідних міст і сіл через російсько-українську війну.

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