У містечку на Волині відкрили тренажерний зал та спортивний майданчик. ВІДЕО

У містечку на Волині відкрили тренажерний зал та спортивний майданчик. ВІДЕО
У місті Берестечку Луцького району 13 листопада відкрили нову спортивну інфраструктуру для дітей та дорослих — тренажерну залу і майданчик з вуличними тренажерами. Раніше у місті не було спеціальних місць для заняття спортом.

Як розповів Суспільному голова Берестечківської громади Ігор Грудзевич, тренажерну залу облаштували в Центрі музично-естетичної освіти школярів на умовах співфінансування з бюджетом громади.

Загальна вартість, каже посадовець, становила 400 тисяч гривень. "Для дітей безплатно, для всіх безплатно, тому що у вечірній час виявляє бажання і молодь приходити. Ми тут вже в такому дуже спішному порядку пристосували оцю класну кімнату в Будинку школяра", — сказав Ігор Грудзевич.

Громадські проєкти реалізував благодійний фонд (БФ) "Рокада", який є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Головною ідеєю при підготовці проєкту була інтеграція переселенців в громаді, розповіла менеджерка з питань захисту БФ Ольга Голіцина-Чазова.

З її слів, у Берестечківській громаді проживає орієнтовно 140 внутрішньо переміщених українців, з яких 40 дітей. Каже: у місті немає спеціалізованої спортшколи чи приміщень, де діти могли б займатися спортом.
У містечку на Волині відкрили тренажерний зал та спортивний майданчик. ВІДЕО

"Коли ми говоримо про інтеграцію ВПО, то ми розуміємо, що це не тільки інтеграція, коли зустрічаються на заходах, тренінгах, майстерках, дуже важливе значення в напрямку інтеграції — заняття спортом", — сказала Ольга Голіцина-Чазова.

Вартість спортивного майданчика з вуличними тренажерами — 150 тисяч гривень, розповіла соціальна працівниця фонду Олена Кузьмич. Каже: простір для занять спортом облаштували поблизу професійно-технічного училища (ПТУ) № 27 і гуртожитку навчального закладу, де компактно проживають вимушено переселені українці.

"Ми отримали запит від людей. Вони обрали ідею, яка б підійшла для всіх, ми спілкувалися про те, що для них важливо", — зазначила Олена Кузьмич.

Навчальний заклад, зі слів директора ПТУ №27 Олександра Лейбика, зобов’язується підтримувати лад на спортивному майданчику, адже тут відбуватимуться і заняття з фізкультури.

"Спортивний зал у нас в аварійному стані був. Ми сьогодні вже проводимо ремонтні роботи, бо з початку війни призупинилося все. Всі діти в нас на вулиці працюють. Всі, хто тут є, хто має доступ, хто проживає недалеко — вистачить для всіх, аби приходили", — сказав керівник освітнього закладу.

Як додала соціальна працівниця Олена Кузьмич, на Волині впроваджують 12 різних громадських проєктів для людей, які виїхали з рідних міст і сіл через російсько-українську війну.


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Теги: Берестечко, Волинь, спорт, тренажерний зал
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