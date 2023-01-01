Україна до кінця року отримає додаткові системи ППО IRIS-T

Україна до кінця року отримає додаткові системи ППО IRIS-T
Німеччина до кінця року передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер, - пише Громадське.

За його словами, в Україні вже розгорнули три такі системи.

«Наша підтримка здебільшого спрямовується на таку галузь як протиповітряна оборона. Це і Gepard, і IRIS-T, і Patriot. Ми дуже раді, що змогли до цього долучитися», — сказав посол.

Він зазначив, що в найближчому майбутньому Німеччина також буде надавати й інші системи ППО.

«Ми будемо надавати додаткові системи протиповітряної оборони. Тобто будуть і Patriot, і IRIS-T. Їх планується ще п'ять», — уточнив Єґер.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Німеччина надасть Україні системи IRIS-T та зенітні установки Gepard для захисту зернових шляхів.

Більше про системи IRIS-T

Це зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено 2014 року.

У лютому Німеччина та Швеція, ймовірно, вели переговори щодо нового пакета військової допомоги для України, згідно з яким Стокгольм мав передати Україні ракети ППО та пускові установки для систем IRIS-T.

Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй системі Robotsystem 98, які запускають із броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд країни оголосив, що надасть Україні систему протиповітряної оборони, не повідомляючи деталей про її тип.

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Теги: Україна, ППО, війна, Німеччина
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