Україна до кінця року отримає додаткові системи ППО IRIS-T





Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер, - пише



За його словами, в Україні вже розгорнули три такі системи.



«Наша підтримка здебільшого спрямовується на таку галузь як протиповітряна оборона. Це і Gepard, і IRIS-T, і Patriot. Ми дуже раді, що змогли до цього долучитися», — сказав посол.



Він зазначив, що в найближчому майбутньому Німеччина також буде надавати й інші системи ППО.



«Ми будемо надавати додаткові системи протиповітряної оборони. Тобто будуть і Patriot, і IRIS-T. Їх планується ще п'ять», — уточнив Єґер.



Нагадаємо, ЗМІ писали, що Німеччина надасть Україні системи IRIS-T та зенітні установки Gepard для захисту зернових шляхів.



Більше про системи IRIS-T



Це зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено 2014 року.



У лютому Німеччина та Швеція, ймовірно, вели переговори щодо нового пакета військової допомоги для України, згідно з яким Стокгольм мав передати Україні ракети ППО та пускові установки для систем IRIS-T.



Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй системі Robotsystem 98, які запускають із броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд країни оголосив, що надасть Україні систему протиповітряної оборони, не повідомляючи деталей про її тип.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина до кінця року передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T.Про це заявив посол Німеччини в Україні, - пише Громадське. За його словами, в Україні вже розгорнули три такі системи.«Наша підтримка здебільшого спрямовується на таку галузь як протиповітряна оборона. Це і Gepard, і IRIS-T, і Patriot. Ми дуже раді, що змогли до цього долучитися», — сказав посол.Він зазначив, що в найближчому майбутньому Німеччина також буде надавати й інші системи ППО.«Ми будемо надавати додаткові системи протиповітряної оборони. Тобто будуть і Patriot, і IRIS-T. Їх планується ще п'ять», — уточнив Єґер.Нагадаємо, ЗМІ писали, що Німеччина надасть Україні системи IRIS-T та зенітні установки Gepard для захисту зернових шляхів.Це зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено 2014 року.У лютому Німеччина та Швеція, ймовірно, вели переговори щодо нового пакета військової допомоги для України, згідно з яким Стокгольм мав передати Україні ракети ППО та пускові установки для систем IRIS-T.Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй системі Robotsystem 98, які запускають із броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд країни оголосив, що надасть Україні систему протиповітряної оборони, не повідомляючи деталей про її тип.

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