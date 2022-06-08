Юні волинські борці перемогли на всеукраїнському турнірі





Про це повідомляє газета



Упродовж 10-11 листопада в м. Львів відбувався всеукраїнський турнір із вільної боротьби «Перші кроки». У ньому брали участь понад 330 учасників із різних куточків нашої держави. Серед них – і любешівські борці та борчині. Юні спортсмени показали досить хороші результати.



Як розповів тренер Мгер Маргарян, Вікторія Бурцева завоювала перше місце. Другі сходинки посіли Богдан Бубало та Ілля Курінчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юні спортсмени з Волині зайняли призові місця на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби.Про це повідомляє газета "Нове життя" Упродовж 10-11 листопада в м. Львів відбувався всеукраїнський турнір із вільної боротьби «Перші кроки». У ньому брали участь понад 330 учасників із різних куточків нашої держави. Серед них – і любешівські борці та борчині. Юні спортсмени показали досить хороші результати.Як розповів тренерзавоювала перше місце. Другі сходинки посілита

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