Юні волинські борці перемогли на всеукраїнському турнірі

Юні волинські борці перемогли на всеукраїнському турнірі
Юні спортсмени з Волині зайняли призові місця на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби.

Про це повідомляє газета "Нове життя".

Упродовж 10-11 листопада в м. Львів відбувався всеукраїнський турнір із вільної боротьби «Перші кроки». У ньому брали участь понад 330 учасників із різних куточків нашої держави. Серед них – і любешівські борці та борчині. Юні спортсмени показали досить хороші результати.

Як розповів тренер Мгер Маргарян, Вікторія Бурцева завоювала перше місце. Другі сходинки посіли Богдан Бубало та Ілля Курінчук.

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Теги: Волинь, спорт, вільна боротьба
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