Медики з Волині купили для військових три дрони





Про це пише газета



Працівники лікарні зібрали 127 тисяч гривень. Розвідувальний дрон привезли з Іспанії, коштував він 87 тисяч гривень. Інші два дрони-камікадзе коштували по 20 тисяч гривень.



Генеральний директор Любомльського ТМО Володимир Дибель на «п’ятихвилинці» передав придбану техніку представнику 14 бригади, військовослужбовцю другого стрілецького батальйону Сергію Сидоруку, котрий саме приїхав у відпустку.



«Понад рік ми воюємо на Куп’янському напрямку, усіма силами стримуючи наступ ворога. І сьогодні нам дуже потрібні саме такі дрони, бо вони – наші очі, без яких дуже важко уявити бойові дії. За їх допомогою ми можемо спостерігати за пересуванням ворога та за потреби наводити на їхні позиції артилерію. Тому ми дуже вдячні медикам за надану допомогу», – зазначив військовий.



Своєю чергою Володимир Дибель подякував бійцям за мужність, щоденний подвиг та захист нашої країни у боротьбі з російським агресором.



Це – уже не перша акція допомоги від любомльських медиків. Раніше працівники лікарні зібрали кошти та придбали генератор та засоби зв’язку для 14 бригади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Три дрони, один з яких розвідувальний, та два дрони-камікадзе, придбали працівники Любомльського ТМО для військовослужбовців-волинян, які несуть службу у 14 бригаді Князя Романа Великого, повідомляють у медичному закладі.Про це пише газета "Наше життя" Працівники лікарні зібрали 127 тисяч гривень. Розвідувальний дрон привезли з Іспанії, коштував він 87 тисяч гривень. Інші два дрони-камікадзе коштували по 20 тисяч гривень.Генеральний директор Любомльського ТМОна «п’ятихвилинці» передав придбану техніку представнику 14 бригади, військовослужбовцю другого стрілецького батальйону Сергію Сидоруку, котрий саме приїхав у відпустку.«Понад рік ми воюємо на Куп’янському напрямку, усіма силами стримуючи наступ ворога. І сьогодні нам дуже потрібні саме такі дрони, бо вони – наші очі, без яких дуже важко уявити бойові дії. За їх допомогою ми можемо спостерігати за пересуванням ворога та за потреби наводити на їхні позиції артилерію. Тому ми дуже вдячні медикам за надану допомогу», – зазначив військовий.Своєю чергою Володимир Дибель подякував бійцям за мужність, щоденний подвиг та захист нашої країни у боротьбі з російським агресором.Це – уже не перша акція допомоги від любомльських медиків. Раніше працівники лікарні зібрали кошти та придбали генератор та засоби зв’язку для 14 бригади.

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