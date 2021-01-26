Фільм уродженця Волині побив рекорди за бюджетом, популярністю та касовими зборами за останні 30 років





Крім того, це перший в Україні двогодинний домашній блокбастер з рекордним (для України) бюджетом – близько 5 мільйонів доларів, - пише



Захоплююча гостросюжетна драма про легендарну постать, схожу на Робін Гуда, в Україні XVIII століття, вразила багатьох українців та стала проривним хітом осені 2023 року, оскільки присвячена національному самовизначенню та боротьбі із загарбниками.



У фільмі розповідається про Олексу Довбуша – історичну постать, овіяну міфами та сюжетом багатьох народних пісень та переказів. Він воював проти польської шляхти — яка на той час панувала над його областю на заході України. Гроші, які він брав у поміщиків, він потім роздавав бідним селянам — принаймні за місцевими переказами.



«Це українське «Хоробре серце». Я вважаю феноменальним те, що ми досягли такого успіху під час війни, хоча це, ймовірно, сталось і завдяки війні. Я завжди вірив в успіх фільму, але касові збори мене здивували», – зазначає Даніель Білак, канадець, який живе в Україні і є одним із продюсерів фільму.



Популярність «Довбуша» відкриває вікно в Україну після більш ніж півтора року жорстокого вторгнення Росії. Це нація, яка ще любить дивитися фільми та потребує розваги, але також жадає наративів, які відображають боротьбу країни за існування.



Фільм також став частиною самих військових зусиль, враховуючи силу його месиджу та емоції, які він викликає — що не залишилося поза увагою українських чиновників. Білак сказав, що понад 12 000 солдатів переглянули фільм у різних місцях країни — іноді на відкритих полях поблизу лінії фронту — під час показів, організованих українськими офіційними особами.



Вихід фільму у прокат був випадковим, як стверджують творці фільму — і він майже взагалі не потрапив у прокат. Зйомки завершилися у липні 2021 року, тоді як війна з Росією ще обмежувалась окремими районами Донецької та Луганської областей. Наступного року, після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, прем’єру, заплановану на травень, було відкладено до остаточного завершення війни.



Але уродженець Волині, режисер Олесь Санін, який став співавтором сценарію фільму, сказав, що переконав дистриб’юторів врешті-решт випустити його, адже після року війни українці вже відчули «духовну перемогу».



За словами Білака, уряд не брав участі у виробництві фільму, а Державне агентство з питань кіно забезпечило основну частину початкового фінансування — приблизно 2,5 мільйона доларів — але у формі позики, яку потрібно повернути з прибутку від фільму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Художній фільм «Довбуш» переглянули понад 500 000 глядачів і він побив рекорди касових зборів, заробивши близько 2 мільйонів доларів — величезна сума для українського кінематографа — що робить його другим найкасовішим українським повнометражним фільмом з часів незалежності у 1991 році.Крім того, це перший в Україні двогодинний домашній блокбастер з рекордним (для України) бюджетом – близько 5 мільйонів доларів, - пише Foreign Ukraine. Захоплююча гостросюжетна драма про легендарну постать, схожу на Робін Гуда, в Україні XVIII століття, вразила багатьох українців та стала проривним хітом осені 2023 року, оскільки присвячена національному самовизначенню та боротьбі із загарбниками.У фільмі розповідається про Олексу Довбуша – історичну постать, овіяну міфами та сюжетом багатьох народних пісень та переказів. Він воював проти польської шляхти — яка на той час панувала над його областю на заході України. Гроші, які він брав у поміщиків, він потім роздавав бідним селянам — принаймні за місцевими переказами.«Це українське «Хоробре серце». Я вважаю феноменальним те, що ми досягли такого успіху під час війни, хоча це, ймовірно, сталось і завдяки війні. Я завжди вірив в успіх фільму, але касові збори мене здивували», – зазначає Даніель Білак, канадець, який живе в Україні і є одним із продюсерів фільму.Популярність «Довбуша» відкриває вікно в Україну після більш ніж півтора року жорстокого вторгнення Росії. Це нація, яка ще любить дивитися фільми та потребує розваги, але також жадає наративів, які відображають боротьбу країни за існування.Фільм також став частиною самих військових зусиль, враховуючи силу його месиджу та емоції, які він викликає — що не залишилося поза увагою українських чиновників. Білак сказав, що понад 12 000 солдатів переглянули фільм у різних місцях країни — іноді на відкритих полях поблизу лінії фронту — під час показів, організованих українськими офіційними особами.Вихід фільму у прокат був випадковим, як стверджують творці фільму — і він майже взагалі не потрапив у прокат. Зйомки завершилися у липні 2021 року, тоді як війна з Росією ще обмежувалась окремими районами Донецької та Луганської областей. Наступного року, після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, прем’єру, заплановану на травень, було відкладено до остаточного завершення війни.Але уродженець Волині, режисер, який став співавтором сценарію фільму, сказав, що переконав дистриб’юторів врешті-решт випустити його, адже після року війни українці вже відчули «духовну перемогу».За словами Білака, уряд не брав участі у виробництві фільму, а Державне агентство з питань кіно забезпечило основну частину початкового фінансування — приблизно 2,5 мільйона доларів — але у формі позики, яку потрібно повернути з прибутку від фільму.

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