У Луцьку судили уродженця росії, який публікував антиукраїнські дописи в соцмережах





Як ідеться у вироку, 24 січня Геннадій Курєнной розмістив на власній сторінці у російській соціальній мережі «Одноклассники» текстово-графічну публікацію, в якій міститься визнання правомірною збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році. Текст допису у вироку суду зашифрований, - пише



Своїми діями уродженець російського міста Таганрог, який має українське громадянство, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 436-2 КК України. Він визнав себе винним та розкаявся у вчиненому.



Врахувавши те, що Геннадій Курєнной є пенсіонером та проживає з дружиною, яка має другу групу інвалідності, суд призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі, замінивши на рік умовного терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рік умовного покарання отримав уродженець Росії від Луцького міськрайонного суду за розміщення у соцмережі допису, який містить виправдовування агресії РФ.Як ідеться у вироку, 24 січня Геннадій Курєнной розмістив на власній сторінці у російській соціальній мережі «Одноклассники» текстово-графічну публікацію, в якій міститься визнання правомірною збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році. Текст допису у вироку суду зашифрований, - пише ІА Волинські новини. Своїми діями уродженець російського міста Таганрог, який має українське громадянство, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 436-2 КК України. Він визнав себе винним та розкаявся у вчиненому.Врахувавши те, що Геннадій Курєнной є пенсіонером та проживає з дружиною, яка має другу групу інвалідності, суд призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі, замінивши на рік умовного терміну.

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