Зеленський анонсував важливі переговори з лідерами країн-партнерів

Володимир Зеленський анонсував "нові міжнародні кроки" у найближчі тижні.



Президент Володимир Зеленський анонсував на найближчий час переговори з лідерами країн-партнерів і нові пакети підтримки для армії. Про це повідомляє



"Провів сьогодні кілька нарад і з приводу наших нових міжнародних кроків, які заплановані на найближчі тижні. Переговори з лідерами країн-партнерів, нові пакети підтримки для наших воїнів, міжнародна комунікація України. Можемо і маємо забезпечити абсолютно чіткий результат: яким не був би інформаційний порядок денний світу, наші партнери мають нас розуміти і чути українців", - сказав Зеленський.



Президент також повідомив про тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки України до політичного рішення Євроради про початок переговорів про членство України у Європейському Союзі.



"Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів. Для України це принципово - реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, і виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Євросоюз. Успіх нашої держави й людей - економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом - може бути тільки як спільний успіх усієї Європи. Заради цього ми поступово посилюємо наші інституції, наші законодавчі норми", - додав Зеленський.



Глава держави також подякував президенту Румунії Клаусу Йоганнісу і прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за відкриття центру підготовки пілотів у Румунії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український президентанонсував "нові міжнародні кроки" у найближчі тижні.Президент Володимир Зеленський анонсував на найближчий час переговори з лідерами країн-партнерів і нові пакети підтримки для армії. Про це повідомляє "Кореспондент". "Провів сьогодні кілька нарад і з приводу наших нових міжнародних кроків, які заплановані на найближчі тижні. Переговори з лідерами країн-партнерів, нові пакети підтримки для наших воїнів, міжнародна комунікація України. Можемо і маємо забезпечити абсолютно чіткий результат: яким не був би інформаційний порядок денний світу, наші партнери мають нас розуміти і чути українців", - сказав Зеленський.Президент також повідомив про тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки України до політичного рішення Євроради про початок переговорів про членство України у Європейському Союзі."Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів. Для України це принципово - реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, і виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Євросоюз. Успіх нашої держави й людей - економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом - може бути тільки як спільний успіх усієї Європи. Заради цього ми поступово посилюємо наші інституції, наші законодавчі норми", - додав Зеленський.Глава держави також подякував президенту Румунії Клаусу Йоганнісу і прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за відкриття центру підготовки пілотів у Румунії.

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