Воїн з Волині отримав нагороду від Залужного

Воїн з Волині отримав нагороду від Залужного
Військовослужбовець із села Башова Копачівської громади Станіслав Ядловський отримав високу державну нагороду від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Новиною про нагороду захисник поділився у соцмережах 12 листопада. Про це повідомляє Район.Рожище.

Станіслав Ядловський став власником нагрудного знака «Золотий хрест». Це – державна відзнака головнокомандувача ЗСУ.
Воїн з Волині отримав нагороду від Залужного

Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджують осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

До слова, Станіслав несе службу в одному з підрозділів Третьої штурмової бригади, для якого нині збирають гроші на автомобіль. Потрібно зібрати 230 тисяч гривень.

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Теги: нагорода, воїн, Волинь
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