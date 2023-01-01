Воїн з Волині отримав нагороду від Залужного

Станіслав Ядловський отримав високу державну нагороду від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.



Новиною про нагороду захисник поділився у соцмережах 12 листопада. Про це повідомляє



Станіслав Ядловський став власником нагрудного знака «Золотий хрест». Це – державна відзнака головнокомандувача ЗСУ.



Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджують осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.



До слова, Станіслав несе службу в одному з підрозділів Третьої штурмової бригади, для якого нині збирають гроші на автомобіль. Потрібно зібрати 230 тисяч гривень.



Долучитися можна за посиланням на Монобанку або за номером картки ПриватБанку 4731 1856 2877 0007 Андрій Побігай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець із села Башова Копачівської громадиотримав високу державну нагороду від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.Новиною про нагороду захисник поділився у соцмережах 12 листопада. Про це повідомляє Район.Рожище Станіслав Ядловський став власником нагрудного знака «Золотий хрест». Це – державна відзнака головнокомандувача ЗСУ.Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджують осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.До слова, Станіслав несе службу в одному з підрозділів Третьої штурмової бригади, для якого нині збирають гроші на автомобіль. Потрібно зібрати 230 тисяч гривень.Долучитися можна заабо за номером картки ПриватБанку 4731 1856 2877 0007 Андрій Побігай.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію