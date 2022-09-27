Військові, які захищають критичну інфраструктуру Волині, отримали 15 автівок. ФОТО, ВІДЕО

Ківерцівська міська рада спільно з Волинською обласною військовою адміністрацією передали 15 позашляховиків для військових.Про це повідомляють у Ківерцівській міській раді.15 позашляховиків Great Wall Haval передали для військовослужбовців, що захищають об’єкти критичної інфраструктури Волині.Мобільні бригади, які створені в області, отримали 15 позашляховиків для захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих БПЛА та «шахідів».Автомобілі вдалося придбати за кошти обласного та місцевого бюджету.Бригади, що отримали дані позашляховики знаходяться на території Волині та під час повітряної тривоги займатимуть позиції на визначених місцях.