Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-3° тепла, вдень 9-11° тепла.

В області – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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