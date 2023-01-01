Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 1-3° тепла, вдень 9-11° тепла.



В області – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 1-3° тепла, вдень 9-11° тепла.В області – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію