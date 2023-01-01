Спомин про Героя. У волинянина Юрія Павельчука не витримало серце

Волинянинпомер 3 травня 2022 в селі Дубове Ковельського району від серцевої недостатності.Про це у фейсбуці повідомляє Янголи на щиті Ратне.Народився 24 грудня 1979 у селі Текля Старовижівського району. Повну загальну освіту отримав у 1997 році смт Ратне. У школі Юрій був активним учнем , брав участь у всіляких заходах, змаганнях,грі на гітарі . Невдовзі, після завершення школи, Юрій був призваний на військову службу у Кременчук – до аеромобільного прикордонного загону. У мирному житті був підприємцем.З перших днів повномасштабного вторгнення не міг стояти осторонь і пішов служити добровольцем у складі роти охорони другого Ковельського відділу РТЦК і СП.«Юрій проявляв свою відданість та турботу, особливо у стосунках з родиною. Був чудовим чоловіком і батьком, який прагнув забезпечити своїм близьким щасливе життя. Завжди уважний та турботливий до потреб діток і дружини. Був щирим другом, він знав як заспокоїти, й підняти настрій - будь це дитина чи доросла людина. Юрій також вирізнявся своєю любов'ю до музики і природи. Знаходив себе у грі на гітарі та полюванні», - поділилась спогадами дружина героя.Поховали захисника в селищі Ратне.Дружина і троє дітей до сьогодні не можуть змиритися з втратою коханого чоловіка та найкращого тата. Смерть Юрія стала великою втратою для всіх, хто його знав. Він завжди буде пам'ятатися як людина з великим серцем та щирою усмішкою.