На меморіалі у Луцьку зрізали 5 дерев. ВІДЕО





Дерева були в незадовільному стані, розповів Олександр Михалусь.



Обстеження хвойних дерев відбулося влітку, в активний вегетаційний період, розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. З її слів, зрізані ялини, діаметром від 12 до 40 см були повністю, або частково сухими.



"Два роки назад провели дослідження фітопатологи, які вказували про те, що практично всі великі ялини, які знаходяться біля Обеліска, вони згодом будуть відпадати, тому що великий ступінь ураження паразитами", — каже Оксана Лисак.



Лучанка Валентина Плахотнюк розповідає: живе неподалік і пам’ятає, як меморіал насаджували молодими деревцями. З її слів, ялинки привезли із Грузії ще близько 50 років тому. Каже: дерева старі, тож, задля безпеки їх варто зрізати.



Зі слів Олександра Михалуся, зрізання дерев і підрізання гілок на меморіалі обійшлося міському бюджету у 28 тисяч гривень. Каже: зрізані гілки утилізують, а рештки стовбурів передадуть малозабезпеченим сім’ям та військовим Луцької громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 листопада на меморіальному комплексі "Вічна Слава" в обласному центрі Волині комунальники зрізали п’ять старих аварійних ялин.Дерева були в незадовільному стані, розповів Суспільному директор Луцького комунального підприємства "Парки і сквери"Обстеження хвойних дерев відбулося влітку, в активний вегетаційний період, розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. З її слів, зрізані ялини, діаметром від 12 до 40 см були повністю, або частково сухими."Два роки назад провели дослідження фітопатологи, які вказували про те, що практично всі великі ялини, які знаходяться біля Обеліска, вони згодом будуть відпадати, тому що великий ступінь ураження паразитами", — каже Оксана Лисак.Лучанка Валентина Плахотнюк розповідає: живе неподалік і пам’ятає, як меморіал насаджували молодими деревцями. З її слів, ялинки привезли із Грузії ще близько 50 років тому. Каже: дерева старі, тож, задля безпеки їх варто зрізати.Зі слів Олександра Михалуся, зрізання дерев і підрізання гілок на меморіалі обійшлося міському бюджету у 28 тисяч гривень. Каже: зрізані гілки утилізують, а рештки стовбурів передадуть малозабезпеченим сім’ям та військовим Луцької громади.

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