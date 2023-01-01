Творці легендарної гри зібрали $1 мільйон на швидкі для України
Сьогодні, 18:53
Засновники легендарної гри World of Tanks зібрали понад мільйон доларів на швидкі для України.
Про це у телеграмі повідомляє глава Мінцифри Михайло Федоров.
У жовтні світовий розробник ігор Wargaming запустив благодійний проєкт #WargamingUnited для допомоги українським медикам. За два тижні до ініціативи долучилися люди зі 115 країн світу. Найбільше — з Німеччини, США, Польщі, Чехії та Великої Британії.
Загалом гравці придбали 90 000 благодійних наборів у World of Tanks та інших п’ятьох іграх компанії, зібравши 1 074 940 доларів. Усі кошти перерахують через UNITED24 на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя тисячам українців.
Нагадаємо, флот морських дронів за рік існування уразив сім ворожих суден: «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Акулу» та «Серну».
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Про це у телеграмі повідомляє глава Мінцифри Михайло Федоров.
У жовтні світовий розробник ігор Wargaming запустив благодійний проєкт #WargamingUnited для допомоги українським медикам. За два тижні до ініціативи долучилися люди зі 115 країн світу. Найбільше — з Німеччини, США, Польщі, Чехії та Великої Британії.
Загалом гравці придбали 90 000 благодійних наборів у World of Tanks та інших п’ятьох іграх компанії, зібравши 1 074 940 доларів. Усі кошти перерахують через UNITED24 на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя тисячам українців.
Нагадаємо, флот морських дронів за рік існування уразив сім ворожих суден: «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Акулу» та «Серну».
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