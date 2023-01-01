Творці легендарної гри зібрали $1 мільйон на швидкі для України

Засновники легендарної гри World of Tanks зібрали понад мільйон доларів на швидкі для України.Про це у телеграмі повідомляє глава МінцифриУ жовтні світовий розробник ігор Wargaming запустив благодійний проєкт #WargamingUnited для допомоги українським медикам. За два тижні до ініціативи долучилися люди зі 115 країн світу. Найбільше — з Німеччини, США, Польщі, Чехії та Великої Британії.Загалом гравці придбали 90 000 благодійних наборів у World of Tanks та інших п’ятьох іграх компанії, зібравши 1 074 940 доларів. Усі кошти перерахують через UNITED24 на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя тисячам українців.Нагадаємо, флот морських дронів за рік існування: «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Акулу» та «Серну».