Гастролер обчистив квартиру у Луцьку: виніс гроші і коштовності





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Ще у вересні 2020 року житель Херсонщини пограбував квартиру в Луцьку. Звідти він викрав 67000 гривень. Окрім того, чоловік забрав золоті ланцюжки, підвіски, кільця та сережки на суму 38 404 гривні.



Коли крадій почув, що до квартири повертається її власниця, він вибіг з помешкання, штовхнув потерпілу й зник. Проте від покарання йому втекти не вдалося.



Суд виніс вирок обвинуваченому: позбавлення волі строком на один рік та шість місяців.



Нагадаємо, на Волині судили 55-річного чоловіка за розбещення трьох малолітніх дівчат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перед судом у Луцьку постав мешканець Херсонщини, який обчистив квартиру в обласному центрі Волині.Про це повідомляє Конкурент із посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.Ще у вересні 2020 року житель Херсонщини пограбував квартиру в Луцьку. Звідти він викрав 67000 гривень. Окрім того, чоловік забрав золоті ланцюжки, підвіски, кільця та сережки на суму 38 404 гривні.Коли крадій почув, що до квартири повертається її власниця, він вибіг з помешкання, штовхнув потерпілу й зник. Проте від покарання йому втекти не вдалося.Суд виніс вирок обвинуваченому: позбавлення волі строком на один рік та шість місяців.Нагадаємо, на Волині судили 55-річного чоловіка за

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