У Румунії відкрили центр з підготовки пілотів на F-16: там навчатимуться українці

У Румунії відкрили центр з підготовки пілотів на F-16: там навчатимуться українці
У румунському місті Фетешть урочисто відкрили центр з підготовки пілотів на винищувачах F-16, де навчатимуть зокрема й українських льотчиків.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, пише Громадське.

Окрім міністра оборони Румунії Ангела Тилвара, в урочистому відкритті центру взяли участь його колега з Нідерландів Кайса Оллонгрен і представник американської компанії Lockhead Martin.

За даними AP, ВПС Нідерландів надали літаки F-16 для тренування в центрі, а Lockheed Martin допомагає з інструкторами та обслуговуванням.

Як зазначається, нові пілоти будуть проходити навчання у центрі «з нуля», а ті, хто вже керує такими винищувачами, отримають підвищення кваліфікації. Навчання українських пілотів триватиме пів року.

Керівник навчального центру зазначив, що серед інструкторів можуть бути не тільки представники цих трьох країн — Румунії, Нідерландів та США, а й військові льотчики з інших країн-членів НАТО.

«Це важливо в нинішньому контексті, тому що ми даємо сигнал, що ми єдині, що ми всі в одному човні, що ми стоїмо разом», — сказав він.

F-16 для України

Президент США Джо Байден 19 травня схвалив плани тренувати українських пілотів на американських винищувачах F-16. ЗМІ писали, що навчання відбуватимуться у Європі, але американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі. Тренування може зайняти кілька місяців.

Польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна навчатиме українських пілотів на F-16.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що в червні не почалися заплановані навчання українських пілотів на західних винищувачах, і через це посунувся графік передання літаків.

NBC News із посиланням на високопоставленого чиновника зазначило, що США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Ці літаки не обов'язково будуть надходити безпосередньо зі США.

Коаліція держав, які беруть у цьому участь, має вирішити, коли саме надати літаки, скільки їх відправити і які країни їх надішлють. За даними Politico, вільні літаки є у Норвегії, Данії та Нідерландах. Але для того, щоб виконати потрібне технічне обслуговування, знадобиться певний час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Румунія, літаки, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька мерія назвала переможців «Бюджету участі-2023»
Сьогодні, 17:53
У Румунії відкрили центр з підготовки пілотів на F-16: там навчатимуться українці
Сьогодні, 17:32
У волинському театрі започаткували лялькотерапію для дітей
Сьогодні, 17:22
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України
Сьогодні, 16:42
Осиротіли двоє діток. Спомин про Героя Сергія Мельничука
Сьогодні, 16:19
Схожі новини
США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на F-16 у жовтні, − Пентагон США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на F-16 у жовтні, − Пентагон
25 серпень, 19:25
Де і коли розпочнеться навчання українських пілотів на літаках F-16 Де і коли розпочнеться навчання українських пілотів на літаках F-16
09 серпень, 17:00
F-16 мають з'явитися в авіапросторі України у першому кварталі 2024 року, – Кулеба F-16 мають з'явитися в авіапросторі України у першому кварталі 2024 року, – Кулеба
12 липень, 12:01
Країни НАТО вже почали навчання українських пілотів на F-16, – Столтенберг Країни НАТО вже почали навчання українських пілотів на F-16, – Столтенберг
15 червень, 20:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька мерія назвала переможців «Бюджету участі-2023»
Сьогодні, 17:53
 0
У Румунії відкрили центр з підготовки пілотів на F-16: там навчатимуться українці
Сьогодні, 17:32
 0
У волинському театрі започаткували лялькотерапію для дітей
Сьогодні, 17:22
 0
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України
Сьогодні, 16:42
 0
Священник із Волині: «Найважче розмовляти з рідними безвісти зниклих»
Сьогодні, 16:37
 0
Медіа
відео
1/8