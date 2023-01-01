У Румунії відкрили центр з підготовки пілотів на F-16: там навчатимуться українці
Сьогодні, 17:32
У румунському місті Фетешть урочисто відкрили центр з підготовки пілотів на винищувачах F-16, де навчатимуть зокрема й українських льотчиків.
Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, пише Громадське.
Окрім міністра оборони Румунії Ангела Тилвара, в урочистому відкритті центру взяли участь його колега з Нідерландів Кайса Оллонгрен і представник американської компанії Lockhead Martin.
За даними AP, ВПС Нідерландів надали літаки F-16 для тренування в центрі, а Lockheed Martin допомагає з інструкторами та обслуговуванням.
Як зазначається, нові пілоти будуть проходити навчання у центрі «з нуля», а ті, хто вже керує такими винищувачами, отримають підвищення кваліфікації. Навчання українських пілотів триватиме пів року.
Керівник навчального центру зазначив, що серед інструкторів можуть бути не тільки представники цих трьох країн — Румунії, Нідерландів та США, а й військові льотчики з інших країн-членів НАТО.
«Це важливо в нинішньому контексті, тому що ми даємо сигнал, що ми єдині, що ми всі в одному човні, що ми стоїмо разом», — сказав він.
F-16 для України
Президент США Джо Байден 19 травня схвалив плани тренувати українських пілотів на американських винищувачах F-16. ЗМІ писали, що навчання відбуватимуться у Європі, але американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі. Тренування може зайняти кілька місяців.
Польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна навчатиме українських пілотів на F-16.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що в червні не почалися заплановані навчання українських пілотів на західних винищувачах, і через це посунувся графік передання літаків.
NBC News із посиланням на високопоставленого чиновника зазначило, що США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Ці літаки не обов'язково будуть надходити безпосередньо зі США.
Коаліція держав, які беруть у цьому участь, має вирішити, коли саме надати літаки, скільки їх відправити і які країни їх надішлють. За даними Politico, вільні літаки є у Норвегії, Данії та Нідерландах. Але для того, щоб виконати потрібне технічне обслуговування, знадобиться певний час.
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Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, пише Громадське.
Окрім міністра оборони Румунії Ангела Тилвара, в урочистому відкритті центру взяли участь його колега з Нідерландів Кайса Оллонгрен і представник американської компанії Lockhead Martin.
За даними AP, ВПС Нідерландів надали літаки F-16 для тренування в центрі, а Lockheed Martin допомагає з інструкторами та обслуговуванням.
Як зазначається, нові пілоти будуть проходити навчання у центрі «з нуля», а ті, хто вже керує такими винищувачами, отримають підвищення кваліфікації. Навчання українських пілотів триватиме пів року.
Керівник навчального центру зазначив, що серед інструкторів можуть бути не тільки представники цих трьох країн — Румунії, Нідерландів та США, а й військові льотчики з інших країн-членів НАТО.
«Це важливо в нинішньому контексті, тому що ми даємо сигнал, що ми єдині, що ми всі в одному човні, що ми стоїмо разом», — сказав він.
F-16 для України
Президент США Джо Байден 19 травня схвалив плани тренувати українських пілотів на американських винищувачах F-16. ЗМІ писали, що навчання відбуватимуться у Європі, але американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі. Тренування може зайняти кілька місяців.
Польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна навчатиме українських пілотів на F-16.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що в червні не почалися заплановані навчання українських пілотів на західних винищувачах, і через це посунувся графік передання літаків.
NBC News із посиланням на високопоставленого чиновника зазначило, що США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Ці літаки не обов'язково будуть надходити безпосередньо зі США.
Коаліція держав, які беруть у цьому участь, має вирішити, коли саме надати літаки, скільки їх відправити і які країни їх надішлють. За даними Politico, вільні літаки є у Норвегії, Данії та Нідерландах. Але для того, щоб виконати потрібне технічне обслуговування, знадобиться певний час.
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