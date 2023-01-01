У Румунії відкрили центр з підготовки пілотів на F-16: там навчатимуться українці





Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, пише



Окрім міністра оборони Румунії Ангела Тилвара, в урочистому відкритті центру взяли участь його колега з Нідерландів Кайса Оллонгрен і представник американської компанії Lockhead Martin.



За даними AP, ВПС Нідерландів надали літаки F-16 для тренування в центрі, а Lockheed Martin допомагає з інструкторами та обслуговуванням.



Як зазначається, нові пілоти будуть проходити навчання у центрі «з нуля», а ті, хто вже керує такими винищувачами, отримають підвищення кваліфікації. Навчання українських пілотів триватиме пів року.



Керівник навчального центру зазначив, що серед інструкторів можуть бути не тільки представники цих трьох країн — Румунії, Нідерландів та США, а й військові льотчики з інших країн-членів НАТО.



«Це важливо в нинішньому контексті, тому що ми даємо сигнал, що ми єдині, що ми всі в одному човні, що ми стоїмо разом», — сказав він.



F-16 для України



Президент США Джо Байден 19 травня схвалив плани тренувати українських пілотів на американських винищувачах F-16. ЗМІ писали, що навчання відбуватимуться у Європі, але американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі. Тренування може зайняти кілька місяців.



Польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна навчатиме українських пілотів на F-16.



Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що в червні не почалися заплановані навчання українських пілотів на західних винищувачах, і через це посунувся графік передання літаків.



NBC News із посиланням на високопоставленого чиновника зазначило, що США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Ці літаки не обов'язково будуть надходити безпосередньо зі США.



Коаліція держав, які беруть у цьому участь, має вирішити, коли саме надати літаки, скільки їх відправити і які країни їх надішлють. За даними Politico, вільні літаки є у Норвегії, Данії та Нідерландах. Але для того, щоб виконати потрібне технічне обслуговування, знадобиться певний час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У румунському місті Фетешть урочисто відкрили центр з підготовки пілотів на винищувачах F-16, де навчатимуть зокрема й українських льотчиків.Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, пише Громадське Окрім міністра оборони Румунії, в урочистому відкритті центру взяли участь його колега з Нідерландів Кайса Оллонгрен і представник американської компанії Lockhead Martin.За даними AP, ВПС Нідерландів надали літаки F-16 для тренування в центрі, а Lockheed Martin допомагає з інструкторами та обслуговуванням.Як зазначається, нові пілоти будуть проходити навчання у центрі «з нуля», а ті, хто вже керує такими винищувачами, отримають підвищення кваліфікації. Навчання українських пілотів триватиме пів року.Керівник навчального центру зазначив, що серед інструкторів можуть бути не тільки представники цих трьох країн — Румунії, Нідерландів та США, а й військові льотчики з інших країн-членів НАТО.«Це важливо в нинішньому контексті, тому що ми даємо сигнал, що ми єдині, що ми всі в одному човні, що ми стоїмо разом», — сказав він.Президент США19 травня схвалив плани тренувати українських пілотів на американських винищувачах F-16. ЗМІ писали, що навчання відбуватимуться у Європі, але американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі. Тренування може зайняти кілька місяців.Польський премʼєр-міністрпідтвердив, що його країна навчатиме українських пілотів на F-16.Глава МЗС Україниповідомив, що в червні не почалися заплановані навчання українських пілотів на західних винищувачах, і через це посунувся графік передання літаків.NBC News із посиланням на високопоставленого чиновника зазначило, що США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Ці літаки не обов'язково будуть надходити безпосередньо зі США.Коаліція держав, які беруть у цьому участь, має вирішити, коли саме надати літаки, скільки їх відправити і які країни їх надішлють. За даними Politico, вільні літаки є у Норвегії, Данії та Нідерландах. Але для того, щоб виконати потрібне технічне обслуговування, знадобиться певний час.

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