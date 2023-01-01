У волинському театрі започаткували лялькотерапію для дітей

У волинському театрі започаткували лялькотерапію для дітей
У Волинському театрі ляльок проводять тематичні заняття із молоддю – своєрідна арттерапія для дітей.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

Нещодавно два профільні управління Волинської ОВА підписали меморандум співпраці із обласним академічним театром ляльок. Відтак, у обласному центрі для учнівської молоді вже проводять практичні заняття «Цілюща лялькова терапія: стимулювання молодих умів та зміцнення юних сердець у час війни».
У волинському театрі започаткували лялькотерапію для дітей

Управління освіти і науки, департамент культури молоді та спорту обласної державної адміністрації та Волинський академічний обласний театр ляльок спільно реалізовуватимуть в області грантовий проєкт «Цілюща лялькова терапія: стимулювання молодих умів та зміцнення юних сердець у час війни».
У волинському театрі започаткували лялькотерапію для дітей

Основна ідея проєкту полягає у використанні мистецтва театру ляльок, як терапевтичного і творчого засобу для надання психологічної підтримки та емоційного зцілення дітям у час війни.
У волинському театрі започаткували лялькотерапію для дітей

Лялькотерапія – це особлива форма арттерапії, де діти фізично і морально залучені у процес створення. Під час виготовлення ляльки – свого прототипу, дитина може краще зрозуміти себе, підсилити власну самооцінку, зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, свою цінність та навчитись демонструвати «себе».
У волинському театрі започаткували лялькотерапію для дітей

Фінансується програма зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut Ukraine.
У волинському театрі започаткували лялькотерапію для дітей
У волинському театрі започаткували лялькотерапію для дітей

Як повідомляє обласний театр ляльок, днями вже відбулось два тематичні воркшопи. Під керівництвом майстрині з виготовлення ляльок та за участю психолога, діти вчились створювати ескізи власної ляльки, відливали гіпсові форми, надавали їй об’єму за допомогою папʼє-маше та розфарбовували.
У волинському театрі започаткували лялькотерапію для дітей

Водночас усі вчились вільно висловлювати свої емоції під час обговорення, розкривати індивідуальність через вибір образу та подальшу презентацію. Це сприяло розвитку творчих навичок, самовираженню та публічному виступу. А також розвитку вмінь працювати у групі та викликало позитивні емоції через самореалізацію у творчому процесі.

Курс арттерапевтичних занять триватиме і надалі. Участь у воркшопах безоплатна, орієнтовний вік учасників – від 10 до 16 років.

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Теги: діти, Волинь
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