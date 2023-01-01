Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України
Лідера кримськотатарського народу відзначили званням Героя України. 13 листопада Мустафа Джемілєв відзначає свій 80-річний ювілей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України. Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму", - йдеться в повідомленні.

ДОВІДКОВО.

Мустафа Джемілєв — політичний та громадський діяч України кримськотатарського походження, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політичний в'язень, народний депутат України.
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України






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Теги: Лідер кримськотатарського народу, Герой України
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