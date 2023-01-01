Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України
Сьогодні, 16:42
Лідера кримськотатарського народу відзначили званням Героя України. 13 листопада Мустафа Джемілєв відзначає свій 80-річний ювілей.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України. Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму", - йдеться в повідомленні.
ДОВІДКОВО.
Мустафа Джемілєв — політичний та громадський діяч України кримськотатарського походження, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політичний в'язень, народний депутат України.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України. Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму", - йдеться в повідомленні.
ДОВІДКОВО.
Мустафа Джемілєв — політичний та громадський діяч України кримськотатарського походження, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політичний в'язень, народний депутат України.
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