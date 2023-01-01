Арештований за підозрою СБУ настоятель собору УПЦ МП в Ужгороді заявив, що отримав повістку

Димитрій Сидор під час проповіді заявив, що отримав повістку на фоні "гонєнія на церковь".



Про це він повідомив під час проповіді у Хрестовоздвиженському соборі в Ужгороді, передає



"Я, знаходячись під судом та домашнім арештом, отримав повістку в армію. Що хоче військком? (...) З якою ціллю на нас нападають?", - зазначив він.



Також священник повідомив, що йому наразі є повних 68 років та що він не підлягає під мобілізацію згідно з законом.



Разом із тим настоятель зазначив, що відносно своєї повістки він проконсультувався з адвокатами.



Наразі Укрінформу не вдалося отримати коментар від Закарпатського обласного ТЦК та СП щодо факту повістки протоієрею Дмитру Сидору. Редакція опублікує коментар установи, як тільки отримає його.



Як повідомляв Укрінформ, у березні Ужгородський міськрайонний суд обрав протоієрею Дмитру Сидору запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, підозрюваному СБУ у розпалюванні релігійної ворожнечі. Правоохоронці встановили, що протоієрей публічно транслював гостру неприязнь до іншої церкви, збурюючи релігійне протистояння в регіоні. Настоятель Кафедрального Хресто-Воздвиженського собору під час богослужінь образливо висловлювався щодо віри та переконань вірян ПЦУ, називав їх "безбожниками", а саму помісну церкву - "порожнім безблагодатним підвалом з павуками" та "конфесією мерців". Під критику Дмитра Сидора підпадали також ті, хто підтримував перехід з УПЦ (МП) до ПЦУ. Відеозаписи та трансляції його проповідей поширювали на сторінках храму у соціальних мережах та його офіційному сайті.



Підозру священнику оголосили 16 березня 2023 року.



Раніше Ужгородський міськрайонний суд вже розглядав справу щодо отця Дмитра Сидора у 2012 році (тоді йшлося про "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України") і присудив йому три роки позбавлення волі умовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Настоятель Ужгородського кафедрального собору УПЦ МПпід час проповіді заявив, що отримав повістку на фоні "гонєнія на церковь".Про це він повідомив під час проповіді у Хрестовоздвиженському соборі в Ужгороді, передає Укрінформ "Я, знаходячись під судом та домашнім арештом, отримав повістку в армію. Що хоче військком? (...) З якою ціллю на нас нападають?", - зазначив він.Також священник повідомив, що йому наразі є повних 68 років та що він не підлягає під мобілізацію згідно з законом.Разом із тим настоятель зазначив, що відносно своєї повістки він проконсультувався з адвокатами.Наразі Укрінформу не вдалося отримати коментар від Закарпатського обласного ТЦК та СП щодо факту повістки протоієрею Дмитру Сидору. Редакція опублікує коментар установи, як тільки отримає його.Як повідомляв Укрінформ, у березні Ужгородський міськрайонний суд обрав протоієрею Дмитру Сидору запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, підозрюваному СБУ у розпалюванні релігійної ворожнечі. Правоохоронці встановили, що протоієрей публічно транслював гостру неприязнь до іншої церкви, збурюючи релігійне протистояння в регіоні. Настоятель Кафедрального Хресто-Воздвиженського собору під час богослужінь образливо висловлювався щодо віри та переконань вірян ПЦУ, називав їх "безбожниками", а саму помісну церкву - "порожнім безблагодатним підвалом з павуками" та "конфесією мерців". Під критику Дмитра Сидора підпадали також ті, хто підтримував перехід з УПЦ (МП) до ПЦУ. Відеозаписи та трансляції його проповідей поширювали на сторінках храму у соціальних мережах та його офіційному сайті.Підозру священнику оголосили 16 березня 2023 року.Раніше Ужгородський міськрайонний суд вже розглядав справу щодо отця Дмитра Сидора у 2012 році (тоді йшлося про "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України") і присудив йому три роки позбавлення волі умовно.

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