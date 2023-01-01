Арештований за підозрою СБУ настоятель собору УПЦ МП в Ужгороді заявив, що отримав повістку

Арештований за підозрою СБУ настоятель собору УПЦ МП в Ужгороді заявив, що отримав повістку
Настоятель Ужгородського кафедрального собору УПЦ МП Димитрій Сидор під час проповіді заявив, що отримав повістку на фоні "гонєнія на церковь".

Про це він повідомив під час проповіді у Хрестовоздвиженському соборі в Ужгороді, передає Укрінформ.

"Я, знаходячись під судом та домашнім арештом, отримав повістку в армію. Що хоче військком? (...) З якою ціллю на нас нападають?", - зазначив він.

Також священник повідомив, що йому наразі є повних 68 років та що він не підлягає під мобілізацію згідно з законом.

Разом із тим настоятель зазначив, що відносно своєї повістки він проконсультувався з адвокатами.

Наразі Укрінформу не вдалося отримати коментар від Закарпатського обласного ТЦК та СП щодо факту повістки протоієрею Дмитру Сидору. Редакція опублікує коментар установи, як тільки отримає його.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Ужгородський міськрайонний суд обрав протоієрею Дмитру Сидору запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, підозрюваному СБУ у розпалюванні релігійної ворожнечі. Правоохоронці встановили, що протоієрей публічно транслював гостру неприязнь до іншої церкви, збурюючи релігійне протистояння в регіоні. Настоятель Кафедрального Хресто-Воздвиженського собору під час богослужінь образливо висловлювався щодо віри та переконань вірян ПЦУ, називав їх "безбожниками", а саму помісну церкву - "порожнім безблагодатним підвалом з павуками" та "конфесією мерців". Під критику Дмитра Сидора підпадали також ті, хто підтримував перехід з УПЦ (МП) до ПЦУ. Відеозаписи та трансляції його проповідей поширювали на сторінках храму у соціальних мережах та його офіційному сайті.

Підозру священнику оголосили 16 березня 2023 року.

Раніше Ужгородський міськрайонний суд вже розглядав справу щодо отця Дмитра Сидора у 2012 році (тоді йшлося про "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України") і присудив йому три роки позбавлення волі умовно.

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Теги: Священник, СБУ, повістка
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