ЗМІ: Фаріон «здала» ефесбешникам проукраїнського студента в Криму

Ірина Фаріон своїм постом у соцмережі "здала" російським силовикам проукраїнського студента у Криму.



Про це пише



Мовознавиця стала масово публікувати скриншоти з постів на свою підтримку. Зокрема 8 листопада вона опублікувала скриншот листа проукраїнського студента 1 курсу з Криму Максима Глебова.



У листі було вказано ім'я та прізвище відправника, а також йшлося про те, що родом він із Керчі, а навчається на філологічному факультеті в Сімферополі.



У коментарях до поста Фаріон відразу попросили приховати дані хлопця (зокрема, його прізвище), щоб не наражати його на небезпеку. Але мовознавиця відмовилася це зробити і пригрозила заблокувати користувача за таку пораду.



"Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище? Ви своє чого сховали? Заблокувати?", − написала Фаріон.



Після цього російські Telegram-канали повідомили, що до Глебова у Криму навідалася російська ФСБ і забрала до центру по боротьбі з екстремізмом.



Про те, що хлопця розшукали, повідомили донощики з "Кримського СМЕРШу". Згідно з повідомленням у Telegram-каналі, опублікованих Фаріон даних "виявилося достатньо", щоб схопити хлопця.



У мережі також опублікували відео з "розкаянням" студента, як це часто роблять окупанти.



Хлопця посадили на фоні російського триколора і змусили записати відеозізнання, на якому він говорить, що з ним "провели інтелігенту бесіду" і що він "повністю відмовляється від своїх поглядів, бо розуміє, що був неправий".



На відео хлопець виглядає пригніченим.



Подальша доля студента невідома.



Фаріон наразі ніяк не прокоментувала ні відео з хлопцем, ні свої дії, які призвели до затримання студента у Криму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишня нардепкасвоїм постом у соцмережі "здала" російським силовикам проукраїнського студента у Криму.Про це пише Українська правда Мовознавиця стала масово публікувати скриншоти з постів на свою підтримку. Зокрема 8 листопада вона опублікувала скриншот листа проукраїнського студента 1 курсу з КримуУ листі було вказано ім'я та прізвище відправника, а також йшлося про те, що родом він із Керчі, а навчається на філологічному факультеті в Сімферополі.У коментарях до поста Фаріон відразу попросили приховати дані хлопця (зокрема, його прізвище), щоб не наражати його на небезпеку. Але мовознавиця відмовилася це зробити і пригрозила заблокувати користувача за таку пораду."Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище? Ви своє чого сховали? Заблокувати?", − написала Фаріон.Після цього російські Telegram-канали повідомили, що до Глебова у Криму навідалася російська ФСБ і забрала до центру по боротьбі з екстремізмом.Про те, що хлопця розшукали, повідомили донощики з "Кримського СМЕРШу". Згідно з повідомленням у Telegram-каналі, опублікованих Фаріон даних "виявилося достатньо", щоб схопити хлопця.У мережі також опублікували відео з "розкаянням" студента, як це часто роблять окупанти.Хлопця посадили на фоні російського триколора і змусили записати відеозізнання, на якому він говорить, що з ним "провели інтелігенту бесіду" і що він "повністю відмовляється від своїх поглядів, бо розуміє, що був неправий".На відео хлопець виглядає пригніченим.Подальша доля студента невідома.Фаріон наразі ніяк не прокоментувала ні відео з хлопцем, ні свої дії, які призвели до затримання студента у Криму.

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