ЗМІ: Фаріон «здала» ефесбешникам проукраїнського студента в Криму

ЗМІ: Фаріон «здала» ефесбешникам проукраїнського студента в Криму
Колишня нардепка Ірина Фаріон своїм постом у соцмережі "здала" російським силовикам проукраїнського студента у Криму.

Про це пише Українська правда.

Мовознавиця стала масово публікувати скриншоти з постів на свою підтримку. Зокрема 8 листопада вона опублікувала скриншот листа проукраїнського студента 1 курсу з Криму Максима Глебова.

У листі було вказано ім'я та прізвище відправника, а також йшлося про те, що родом він із Керчі, а навчається на філологічному факультеті в Сімферополі.
ЗМІ: Фаріон «здала» ефесбешникам проукраїнського студента в Криму

У коментарях до поста Фаріон відразу попросили приховати дані хлопця (зокрема, його прізвище), щоб не наражати його на небезпеку. Але мовознавиця відмовилася це зробити і пригрозила заблокувати користувача за таку пораду.

"Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище? Ви своє чого сховали? Заблокувати?", − написала Фаріон.
ЗМІ: Фаріон «здала» ефесбешникам проукраїнського студента в Криму

Після цього російські Telegram-канали повідомили, що до Глебова у Криму навідалася російська ФСБ і забрала до центру по боротьбі з екстремізмом.

Про те, що хлопця розшукали, повідомили донощики з "Кримського СМЕРШу". Згідно з повідомленням у Telegram-каналі, опублікованих Фаріон даних "виявилося достатньо", щоб схопити хлопця.
ЗМІ: Фаріон «здала» ефесбешникам проукраїнського студента в Криму

У мережі також опублікували відео з "розкаянням" студента, як це часто роблять окупанти.

Хлопця посадили на фоні російського триколора і змусили записати відеозізнання, на якому він говорить, що з ним "провели інтелігенту бесіду" і що він "повністю відмовляється від своїх поглядів, бо розуміє, що був неправий".

На відео хлопець виглядає пригніченим.

Подальша доля студента невідома.

Фаріон наразі ніяк не прокоментувала ні відео з хлопцем, ні свої дії, які призвели до затримання студента у Криму.

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Теги: скандал, Україна
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