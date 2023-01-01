Дубінський одержав підозру у держзраді

Дубінський одержав підозру у держзраді
За матеріалами СБУ та ДБР підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними телеграмканалу Оперативний ЗСУ, Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України Олександра Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь рф.
Дубінський одержав підозру у держзраді
Дубінський одержав підозру у держзраді

За матеріалами слідства, він мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил росії (відоме як гру).
Дубінський одержав підозру у держзраді

Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки рф.

За наявними даними, фінансування мережі сягало понад 10 млн американських доларів.

У межах досудового розслідування задокументовано, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави. Один з прикладів дезінформаційної роботи – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.
Дубінський одержав підозру у держзраді

Для «розгону» проросійських наративів він брав участь у відповідних пресконференціях.

Встановлено, що злочинна організація була створена заступником начальника російського гру Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України.

Операційним керівництвом ворожої групи з території рф займався його заступник – Олексій Савін.

За даними слідства, крім народного депутата до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення рф втік за кордон.
Дубінський одержав підозру у держзраді

Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний «Птичка» і наразі переховується від правосуддя за кордоном. Під час проведення інформаційних диверсій проти нашої держави Кулик публічно займався псевдоправовим «обґрунтуванням» фейків на користь кремля.

Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник гру часів срср Ігор Колєсніков, який за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду.
Дубінський одержав підозру у держзраді

Наразі, на підставі зібраних доказів, Генеральний прокурор України повідомив учаснику злочинної організації – народному депутату – про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
▪️ ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Підозра за цими ж статтями повідомлена співробітникам російського гру Алєксєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до державної зради, а також агентам рф: екснардепу Деркачу та експрокурору Кулику.
Дубінський одержав підозру у держзраді

Вирішується питання про обрання чинному народному депутату запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Теги: зрадники, СБУ
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