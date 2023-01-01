Осиротіли двоє діток. Спомин про Героя Сергія Мельничука
Сьогодні, 16:19
Молодший сержант із Волині Сергій Мельничук (позивний «Михалич») загинув 2 серпня 2023 року в районі села Орлянка на Харківщині. Під час виконання бойового завдання потрапив під ворожий обстріл.
Воїну було 40 років, повідомляє в інстаграмі memorial.of.heroes.
Сергій народився в селі Колмів Волинської області. Здобув середню освіту. Працював водієм маршруток у Львові, а також був далекобійником. У 2020 році купив житло та переїхав з родиною до міста Горохів рідної області.
25 лютого 2022 року чоловік був мобілізований до лав Збройних Сил України. Проходив службу у 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Обіймав посаду головного сержанта роти-командира кулеметного відділення.
«З перших днів війни Сергій пішов добровольцем захищати Батьківщину. Двічі був поранений та контужений, але знову й знову повертався до своїх побратимів. Вони, як розповідали нам, дуже поважали головного сержанта роти, бо він був справедливий, завжди в будь-яких ситуаціях захищав солдатів. І вони були за ним – горою! В останній телефонній розмові Сергій мовив своїй дружині: «Пробач мені, якщо було щось не так. Молися Богу, бо їду рятувати «трьохсотих». Назавжди в наших серцях», – розповіла племінниця загиблого Тетяна Мельничук.
«Мужній, сильний, добрий та завжди готовий прийти на допомогу Сергій був гарним другом, надійним військовим товаришем, чудовим сином, братом, чоловіком, батьком для своїх діток та прекрасною людиною», – зазначили у Горохівській громаді.
Поховали воїна у місті Горохів на Волині.
У Сергія залишилися дружина Римма, діти Михайло та Дарина, інші рідні, друзі та побратими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Воїну було 40 років, повідомляє в інстаграмі memorial.of.heroes.
Сергій народився в селі Колмів Волинської області. Здобув середню освіту. Працював водієм маршруток у Львові, а також був далекобійником. У 2020 році купив житло та переїхав з родиною до міста Горохів рідної області.
25 лютого 2022 року чоловік був мобілізований до лав Збройних Сил України. Проходив службу у 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Обіймав посаду головного сержанта роти-командира кулеметного відділення.
«З перших днів війни Сергій пішов добровольцем захищати Батьківщину. Двічі був поранений та контужений, але знову й знову повертався до своїх побратимів. Вони, як розповідали нам, дуже поважали головного сержанта роти, бо він був справедливий, завжди в будь-яких ситуаціях захищав солдатів. І вони були за ним – горою! В останній телефонній розмові Сергій мовив своїй дружині: «Пробач мені, якщо було щось не так. Молися Богу, бо їду рятувати «трьохсотих». Назавжди в наших серцях», – розповіла племінниця загиблого Тетяна Мельничук.
«Мужній, сильний, добрий та завжди готовий прийти на допомогу Сергій був гарним другом, надійним військовим товаришем, чудовим сином, братом, чоловіком, батьком для своїх діток та прекрасною людиною», – зазначили у Горохівській громаді.
Поховали воїна у місті Горохів на Волині.
У Сергія залишилися дружина Римма, діти Михайло та Дарина, інші рідні, друзі та побратими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Осиротіли двоє діток. Спомин про Героя Сергія Мельничука
Сьогодні, 16:19
Арештований за підозрою СБУ настоятель собору УПЦ МП в Ужгороді заявив, що отримав повістку
Сьогодні, 15:50
Дубінський одержав підозру у держзраді
Сьогодні, 15:46
Пропонували легкий заробіток у соцмережах: шахраї видурили у волинян 223 тисячі гривень
Сьогодні, 15:16