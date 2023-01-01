На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Мельничук

На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Мельничук
На війні загинув захисник з Волині Сергій Мельничук.

Про це повідомляють у Горохівській міській раді.

Сергій Мельничук переїхав з сім’єю до Горохова майже три роки тому. На другий день після повномасштабного вторгнення Сергій був призваний до лав Збройних сил України.

"Мужній, сильний, добрий та завжди готовий прийти на допомогу Сергій був гарним другом, надійним військовим товаришем, чудовим сином, братом, чоловіком, батьком для своїх діток та прекрасною людиною.

Вірний військові присязі, головний сержант-командир кулеметного відділення кулеметного взводу 1 стрілецького батальйону, молодший сержант Мельничук Сергій Михайлович, 1982 року народження, загинув 2 серпня в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Орлянське Куп’янського району Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату, час та місце прощання з Героєм повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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