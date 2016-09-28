На Волині жителі кількох сіл понад два роки без автобуса

На Волині жителі кількох сіл понад два роки без автобуса
Жителі сіл Кустичі, Туричани та Дуліби, що входять до Турійської громади, скаржаться на відсутність автобуса, котрий сполучає ці населені пункти. Громадський транспорт перестав їздити з березня 2021-го року.

Про це розповіла Суспільному жителька села Дуліби Людмила Радчук.

Громадського транспорту немає з 2021 року

Дуліби розташовані за два села від центральної дороги регіонального значення. Зі слів Людмили Радчук, аби доїхати до села Соловичі, а звідти в Ковель чи Турійськ, доводиться використовувати велосипед.

"Виїжджаю в Соловичі, ставлю в людей велосипеда і їду, куди треба. Чи в лікарню в Ковель, чи в Турійськ, чи треба щось купити. Я інвалід по зору і мушу їхати, бо мені треба в лікарню. Син велосипедом добирається на роботу. Дуже важко, бо коли ходив автобус – то хоч легше було добиратися", – говорить місцева жителька.

30 мешканців навколишніх сіл зібралися у Дулібах, щоб розповісти про проблему, з якою зіштовхнулися і залишилися сам на сам.

Жителька Туричан Леся Бондарук говорить: від їхнього села до Соловичів, де курсують автобуси, діставатися 12 кілометрів.Додає: чоловіки з села пішли воювати, і більшість людей, котрі зараз живуть у селі – пенсіонери.

"Невже ми не заслуговуємо того, щоб до нас пустили рейс? Невже наших два чоловіки, що загинули, і їхні родини не заслуговують, щоб нам зробили дорогу, все це зробили. Я розумію, що це все не на часі, але це має бути якось по-людськи. Ми ж не можемо піти до первісно-общинного ладу. Ми не плем’я дулібів, ми село Дуліби", – зауважила жінка.

Селяни від 2021-го зверталися до місцевої та обласної влади з проханням організувати автобусне сполучення, однак безрезультатно, – розповіла місцева жителька Ольга Тукарська.



Наймати авто, каже волинянка, дорого. "Це з Дуліб 400 грн, а з Туричан тільки до траси 12 км, з Овлочина 18 км – вони платять більше 450 грн. Через те, що немає перевізника, ніхто не хоче сюди їхати, бо в нас типу погана дорога", – зазначила волинянка.

Без автобуса залишили понад 1 000 людей

Без автобусного сполучення у селах Кустичі, Туричани та Дуліби Турійської ТГ – орієнтовно 1200 людей, – розповіла староста Дулібівського округу Тетяна Чайка. Крім цих трьох сіл, каже, перевезення відсутнє і в селі Овлочин сусідньої Оваднівської громади.

Зі слів посадовиці, попередній перевізник від цього маршруту відмовився, на оголошені тендери заявок не надходить. Каже: дороги в цих селах непогані, в області є значно гірші, однак транспорт там курсує.

"Нам треба просто шукати перевізника, який би згідний був їздити цим маршрутом. Я мала мову і з старостою Овлочинської громади, щоб разом зробити цей рейс, але віз і нині там. Скільки приїжджаю в Турійську селищну раду – завжди заходжу до голови Олексія Миколайовича і весь час дзвонимо", – говорить староста.

Перевізник Ігор Буднік, який виграв тендер на перевезення цими селами, телефоном розповів, що не виїхав на маршрут, бо згорів автобус. Додає: поки він та інші перевізники працювати тут наміру не мають із кількох причин.

"Головна ситуація, що розділилися ТГ і останні села з нами вже не будуть їздити в Турійськ, вони вже будуть їздити до своєї ТГ. А два села – я не знаю, чи то рентабельно буде, чи ні. Я планував їздити бусом 18-місним. Але на нього потрібна дорога така, щоб більш-менш нормальна була", – зазначив волинянин.

В обласній військовій адміністрації чекають на ініціативу від місцевої громади, щоб разом вирішити питання, – розповів керівник обласного відділу транспорту Назар Романюк. З його слів, перевізників на маршрути під час воєнного стану призначають без конкурсів.

"Сьогодні треба змінити той маршрут. Раз він зараз нерентабельний, значить треба продовжити його, щоб він їздив в Луцьк, а не тільки в межах громади, або доїжджаючи до Каменя-Каширського чи до Ковеля. Треба подумати, як правильно їхати, щоб забезпечити той пасажиропотік, а не кататися туди-сюди і палити пальне", – сказав посадовець.

Відновлення автобусного сполучення в селах може зайняти декілька тижнів, – додав керівник відділу транспорту та зв'язку ОВА. Спершу фахівці відділу займуться вивченням цього питання.

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Теги: Волинь, транспорт, автобус
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Коментарі 1
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Романюк Н. начальник відділу транспорту ОДА як би був розумнішим то не документував би хоч сам себе для правоохоронних органів. Закон України "Про автомобільний транспорт" ст.43 "Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах". Порядком проведення конкурсів пунктом 4-1 передбачено, що "Договір або дозвіл, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування.

Продовження строку дії договору можливе за згодою сторін та за умови підтвердження автомобільним перевізником спроможності виконувати зобов’язання відповідно до укладеного з ним договору. Саме легше перекласти свою відповідальність на голів ОТГ ніж самому щось робити.
Правоохоронцям на замітку....
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