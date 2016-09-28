На Волині жителі кількох сіл понад два роки без автобуса





Про це розповіла Людмила Радчук.



Громадського транспорту немає з 2021 року



Дуліби розташовані за два села від центральної дороги регіонального значення. Зі слів Людмили Радчук, аби доїхати до села Соловичі, а звідти в Ковель чи Турійськ, доводиться використовувати велосипед.



"Виїжджаю в Соловичі, ставлю в людей велосипеда і їду, куди треба. Чи в лікарню в Ковель, чи в Турійськ, чи треба щось купити. Я інвалід по зору і мушу їхати, бо мені треба в лікарню. Син велосипедом добирається на роботу. Дуже важко, бо коли ходив автобус – то хоч легше було добиратися", – говорить місцева жителька.



30 мешканців навколишніх сіл зібралися у Дулібах, щоб розповісти про проблему, з якою зіштовхнулися і залишилися сам на сам.



Жителька Туричан Леся Бондарук говорить: від їхнього села до Соловичів, де курсують автобуси, діставатися 12 кілометрів.Додає: чоловіки з села пішли воювати, і більшість людей, котрі зараз живуть у селі – пенсіонери.



"Невже ми не заслуговуємо того, щоб до нас пустили рейс? Невже наших два чоловіки, що загинули, і їхні родини не заслуговують, щоб нам зробили дорогу, все це зробили. Я розумію, що це все не на часі, але це має бути якось по-людськи. Ми ж не можемо піти до первісно-общинного ладу. Ми не плем’я дулібів, ми село Дуліби", – зауважила жінка.



Селяни від 2021-го зверталися до місцевої та обласної влади з проханням організувати автобусне сполучення, однак безрезультатно, – розповіла місцева жителька Ольга Тукарська.







Наймати авто, каже волинянка, дорого. "Це з Дуліб 400 грн, а з Туричан тільки до траси 12 км, з Овлочина 18 км – вони платять більше 450 грн. Через те, що немає перевізника, ніхто не хоче сюди їхати, бо в нас типу погана дорога", – зазначила волинянка.



Без автобуса залишили понад 1 000 людей



Без автобусного сполучення у селах Кустичі, Туричани та Дуліби Турійської ТГ – орієнтовно 1200 людей, – розповіла староста Дулібівського округу Тетяна Чайка. Крім цих трьох сіл, каже, перевезення відсутнє і в селі Овлочин сусідньої Оваднівської громади.



Зі слів посадовиці, попередній перевізник від цього маршруту відмовився, на оголошені тендери заявок не надходить. Каже: дороги в цих селах непогані, в області є значно гірші, однак транспорт там курсує.



"Нам треба просто шукати перевізника, який би згідний був їздити цим маршрутом. Я мала мову і з старостою Овлочинської громади, щоб разом зробити цей рейс, але віз і нині там. Скільки приїжджаю в Турійську селищну раду – завжди заходжу до голови Олексія Миколайовича і весь час дзвонимо", – говорить староста.



Перевізник Ігор Буднік, який виграв тендер на перевезення цими селами, телефоном розповів, що не виїхав на маршрут, бо згорів автобус. Додає: поки він та інші перевізники працювати тут наміру не мають із кількох причин.



"Головна ситуація, що розділилися ТГ і останні села з нами вже не будуть їздити в Турійськ, вони вже будуть їздити до своєї ТГ. А два села – я не знаю, чи то рентабельно буде, чи ні. Я планував їздити бусом 18-місним. Але на нього потрібна дорога така, щоб більш-менш нормальна була", – зазначив волинянин.



В обласній військовій адміністрації чекають на ініціативу від місцевої громади, щоб разом вирішити питання, – розповів керівник обласного відділу транспорту Назар Романюк. З його слів, перевізників на маршрути під час воєнного стану призначають без конкурсів.



"Сьогодні треба змінити той маршрут. Раз він зараз нерентабельний, значить треба продовжити його, щоб він їздив в Луцьк, а не тільки в межах громади, або доїжджаючи до Каменя-Каширського чи до Ковеля. Треба подумати, як правильно їхати, щоб забезпечити той пасажиропотік, а не кататися туди-сюди і палити пальне", – сказав посадовець.



Відновлення автобусного сполучення в селах може зайняти декілька тижнів, – додав керівник відділу транспорту та зв'язку ОВА. Спершу фахівці відділу займуться вивченням цього питання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі сіл Кустичі, Туричани та Дуліби, що входять до Турійської громади, скаржаться на відсутність автобуса, котрий сполучає ці населені пункти. Громадський транспорт перестав їздити з березня 2021-го року.Про це розповіла Суспільному жителька села ДулібиДуліби розташовані за два села від центральної дороги регіонального значення. Зі слів Людмили Радчук, аби доїхати до села Соловичі, а звідти в Ковель чи Турійськ, доводиться використовувати велосипед."Виїжджаю в Соловичі, ставлю в людей велосипеда і їду, куди треба. Чи в лікарню в Ковель, чи в Турійськ, чи треба щось купити. Я інвалід по зору і мушу їхати, бо мені треба в лікарню. Син велосипедом добирається на роботу. Дуже важко, бо коли ходив автобус – то хоч легше було добиратися", – говорить місцева жителька.30 мешканців навколишніх сіл зібралися у Дулібах, щоб розповісти про проблему, з якою зіштовхнулися і залишилися сам на сам.Жителька Туричанговорить: від їхнього села до Соловичів, де курсують автобуси, діставатися 12 кілометрів.Додає: чоловіки з села пішли воювати, і більшість людей, котрі зараз живуть у селі – пенсіонери."Невже ми не заслуговуємо того, щоб до нас пустили рейс? Невже наших два чоловіки, що загинули, і їхні родини не заслуговують, щоб нам зробили дорогу, все це зробили. Я розумію, що це все не на часі, але це має бути якось по-людськи. Ми ж не можемо піти до первісно-общинного ладу. Ми не плем’я дулібів, ми село Дуліби", – зауважила жінка.Селяни від 2021-го зверталися до місцевої та обласної влади з проханням організувати автобусне сполучення, однак безрезультатно, – розповіла місцева жителькаНаймати авто, каже волинянка, дорого. "Це з Дуліб 400 грн, а з Туричан тільки до траси 12 км, з Овлочина 18 км – вони платять більше 450 грн. Через те, що немає перевізника, ніхто не хоче сюди їхати, бо в нас типу погана дорога", – зазначила волинянка.Без автобусного сполучення у селах Кустичі, Туричани та Дуліби Турійської ТГ – орієнтовно 1200 людей, – розповіла староста Дулібівського округу. Крім цих трьох сіл, каже, перевезення відсутнє і в селі Овлочин сусідньої Оваднівської громади.Зі слів посадовиці, попередній перевізник від цього маршруту відмовився, на оголошені тендери заявок не надходить. Каже: дороги в цих селах непогані, в області є значно гірші, однак транспорт там курсує."Нам треба просто шукати перевізника, який би згідний був їздити цим маршрутом. Я мала мову і з старостою Овлочинської громади, щоб разом зробити цей рейс, але віз і нині там. Скільки приїжджаю в Турійську селищну раду – завжди заходжу до голови Олексія Миколайовича і весь час дзвонимо", – говорить староста.Перевізник, який виграв тендер на перевезення цими селами, телефоном розповів, що не виїхав на маршрут, бо згорів автобус. Додає: поки він та інші перевізники працювати тут наміру не мають із кількох причин."Головна ситуація, що розділилися ТГ і останні села з нами вже не будуть їздити в Турійськ, вони вже будуть їздити до своєї ТГ. А два села – я не знаю, чи то рентабельно буде, чи ні. Я планував їздити бусом 18-місним. Але на нього потрібна дорога така, щоб більш-менш нормальна була", – зазначив волинянин.В обласній військовій адміністрації чекають на ініціативу від місцевої громади, щоб разом вирішити питання, – розповів керівник обласного відділу транспорту. З його слів, перевізників на маршрути під час воєнного стану призначають без конкурсів."Сьогодні треба змінити той маршрут. Раз він зараз нерентабельний, значить треба продовжити його, щоб він їздив в Луцьк, а не тільки в межах громади, або доїжджаючи до Каменя-Каширського чи до Ковеля. Треба подумати, як правильно їхати, щоб забезпечити той пасажиропотік, а не кататися туди-сюди і палити пальне", – сказав посадовець.Відновлення автобусного сполучення в селах може зайняти декілька тижнів, – додав керівник відділу транспорту та зв'язку ОВА. Спершу фахівці відділу займуться вивченням цього питання.

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