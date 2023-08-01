У Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

У Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти
Зсув ґрунту стався в районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача у Грузії, у результаті чого загинули щонайменше 6 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що станом на ранок 4 серпня внаслідок стихії загинуло 6 осіб – тіла двох загиблих виявили напередодні, ще про чотири жертви стало відомо вранці.

Рятувальники евакуювали із зони зсуву 210 осіб.

Грузинський "Перший канал" зазначає, що у зоні стихійного лиха вже другу добу безперервно триває пошуково-рятувальна операція, до якої залучено близько 400 пожежників-рятувальників і співробітників різних підрозділів МВС.

З 06:00 4 серпня до рятувальних заходів було залучено два вертольоти прикордонної служби.

За словами міністра регіонального розвитку та інфраструктури Іраклія Карселадзе, до цього часу в зоні стихії не вдається зв'язатися з 35 людьми.

За даними порталу "Новини Грузія", зсув зійшов 3 серпня близько 15:15. У регіоні пошкоджено лінії електропередач, зруйновано дороги та мости, зв'язок працює з перебоями.

Кілька людей минулої ночі були виявлені рятувальниками в лісі – вони самі змогли сховатися в безпечному місці. Також встановлено місце перебування групи геодезистів, яких не могли знайти після зсуву.

Рятувальникам усе ще не вдається пробитися до зони котеджів, яка опинилася в епіцентрі зсуву ґрунту.

"Там, де були котеджі, вже фактично нічого немає... Рятувальники не можуть пройти, вони провалюються", – сказали в штабі.

За словами рятувальників, якби зсув зійшов уночі або рано вранці – кількість жертв була б набагато більшою. Удень значна частина людей залишили котеджі і вирушили на прогулянку в найближчий ліс, що їх врятувало.

Нагадаємо, наприкінці липня на грецькому острові Родос через масштабні пожежі довелося евакуювати близько 20 тисяч місцевих мешканців і туристів. На острові оголошували надзвичайний стан.
У Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

Лише протягом однієї доби 29 липня у Греції одночасно гасили понад 50 лісових пожеж.
У Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

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Теги: Грузія, зсув ґрунту, загиблі
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