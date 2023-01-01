У Луцьку позашляховик в'їхав у маршрутку. ФОТО

У Луцьку позашляховик в'їхав у маршрутку. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулися позашляховик та маршрутка.

Аварія сталася близько 11:30 години. Про це виданню ВСН повідомили очевидці.

Відомо, що позашляховик «КІА Соренто» в'їхав у маршрутку. За попередніми даними, в аварії ніхто не постраждав.

Деталі - згодом.
У Луцьку позашляховик в'їхав у маршрутку. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, маршрутка
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