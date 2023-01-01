У Луцьку позашляховик в'їхав у маршрутку. ФОТО





Аварія сталася близько 11:30 години. Про це виданню



Відомо, що позашляховик «КІА Соренто» в'їхав у маршрутку. За попередніми даними, в аварії ніхто не постраждав.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулися позашляховик та маршрутка.Аварія сталася близько 11:30 години. Про це виданню ВСН повідомили очевидці.Відомо, що позашляховик «КІА Соренто» в'їхав у маршрутку. За попередніми даними, в аварії ніхто не постраждав.Деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію