У Луцьку дитячу поліклініку тепер можна записатися онлайн
Сьогодні, 12:30
Відтепер до лікарів Луцької міської дитячої поліклініки можна записатися онлайн.
Про це повідомила очільниця медзакладу Оксана Лєщинська у фейсбуці.
Сервіс здійснюється через електронну систему «Health24».
Використовуючи портал Health 24, кожен пацієнт може записатися до лікаря самостійно всього у кілька кроків:
1. Перейдіть за посиланням
або зайдіть на сайт h24.ua і завантажте мобільний додаток Health24.
2. Виберіть лікарню та лікаря.
3. Займіть вільний час та день.
4. Реєструйтесь на порталі та записуйся до лікаря будь-де.
Окрім того, для зручності містян у закладі розміщені плакати з інструкцією онлайн-запису та QR-кодом для швидкого переходу на сайт.
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Про це повідомила очільниця медзакладу Оксана Лєщинська у фейсбуці.
Сервіс здійснюється через електронну систему «Health24».
Використовуючи портал Health 24, кожен пацієнт може записатися до лікаря самостійно всього у кілька кроків:
1. Перейдіть за посиланням
або зайдіть на сайт h24.ua і завантажте мобільний додаток Health24.
2. Виберіть лікарню та лікаря.
3. Займіть вільний час та день.
4. Реєструйтесь на порталі та записуйся до лікаря будь-де.
Окрім того, для зручності містян у закладі розміщені плакати з інструкцією онлайн-запису та QR-кодом для швидкого переходу на сайт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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