У Луцьку дитячу поліклініку тепер можна записатися онлайн





Про це повідомила очільниця медзакладу Оксана Лєщинська у фейсбуці.



Сервіс здійснюється через електронну систему «Health24».

Використовуючи портал Health 24, кожен пацієнт може записатися до лікаря самостійно всього у кілька кроків:



1. Перейдіть за посиланням

або зайдіть на сайт

2. Виберіть лікарню та лікаря.

3. Займіть вільний час та день.

4. Реєструйтесь на порталі та записуйся до лікаря будь-де.



Окрім того, для зручності містян у закладі розміщені плакати з інструкцією онлайн-запису та QR-кодом для швидкого переходу на сайт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відтепер до лікарів Луцької міської дитячої поліклініки можна записатися онлайн.Про це повідомила очільниця медзакладуСервіс здійснюється через електронну систему «Health24».Використовуючи портал Health 24, кожен пацієнт може записатися до лікаря самостійно всього у кілька кроків:1. Перейдіть заабо зайдіть на сайт h24.ua і завантажте мобільний додаток Health24.2. Виберіть лікарню та лікаря.3. Займіть вільний час та день.4. Реєструйтесь на порталі та записуйся до лікаря будь-де.Окрім того, для зручності містян у закладі розміщені плакати з інструкцією онлайн-запису та QR-кодом для швидкого переходу на сайт.

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