У Луцьку дитячу поліклініку тепер можна записатися онлайн

У Луцьку дитячу поліклініку тепер можна записатися онлайн
Відтепер до лікарів Луцької міської дитячої поліклініки можна записатися онлайн.

Про це повідомила очільниця медзакладу Оксана Лєщинська у фейсбуці.

Сервіс здійснюється через електронну систему «Health24».
Використовуючи портал Health 24, кожен пацієнт може записатися до лікаря самостійно всього у кілька кроків:

1. Перейдіть за посиланням
або зайдіть на сайт h24.ua і завантажте мобільний додаток Health24.
2. Виберіть лікарню та лікаря.
3. Займіть вільний час та день.
4. Реєструйтесь на порталі та записуйся до лікаря будь-де.

Окрім того, для зручності містян у закладі розміщені плакати з інструкцією онлайн-запису та QR-кодом для швидкого переходу на сайт.

У Луцьку дитячу поліклініку тепер можна записатися онлайн

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Теги: лікар, онлайн, Луцьк
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