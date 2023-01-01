У річці на Волині втопився 38-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На пошуки людини прибуло водолазно-рятувальне відділення м. Ковеля.



Водолази обстежили 1000 м квадратних акваторії дна та за допомогою човна перевірили прибережну смугу центрального пляжу.



0 09:46 рятувальники знайшли тіло загиблого і підняли на поверхню. Ним виявився 38-річний чоловік.



На місці події фельдшер водолазно-рятувального відділення та психологинею ГУ ДСНС Волинської області було надано медичну та психологічну допомогу мамі загиблого чоловіка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 3 серпня, до служб 101 надійшло повідомлення про те, що на березі річки Турія знайдено особисті речі людини, є підозра, що їх власник потонув.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На пошуки людини прибуло водолазно-рятувальне відділення м. Ковеля.Водолази обстежили 1000 м квадратних акваторії дна та за допомогою човна перевірили прибережну смугу центрального пляжу.0 09:46 рятувальники знайшли тіло загиблого і підняли на поверхню. Ним виявився 38-річний чоловік.На місці події фельдшер водолазно-рятувального відділення та психологинею ГУ ДСНС Волинської області було надано медичну та психологічну допомогу мамі загиблого чоловіка.

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