У річці на Волині втопився 38-річний чоловік
Сьогодні, 12:52
Вчора, 3 серпня, до служб 101 надійшло повідомлення про те, що на березі річки Турія знайдено особисті речі людини, є підозра, що їх власник потонув.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На пошуки людини прибуло водолазно-рятувальне відділення м. Ковеля.
Водолази обстежили 1000 м квадратних акваторії дна та за допомогою човна перевірили прибережну смугу центрального пляжу.
0 09:46 рятувальники знайшли тіло загиблого і підняли на поверхню. Ним виявився 38-річний чоловік.
На місці події фельдшер водолазно-рятувального відділення та психологинею ГУ ДСНС Волинської області було надано медичну та психологічну допомогу мамі загиблого чоловіка.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На пошуки людини прибуло водолазно-рятувальне відділення м. Ковеля.
Водолази обстежили 1000 м квадратних акваторії дна та за допомогою човна перевірили прибережну смугу центрального пляжу.
0 09:46 рятувальники знайшли тіло загиблого і підняли на поверхню. Ним виявився 38-річний чоловік.
На місці події фельдшер водолазно-рятувального відділення та психологинею ГУ ДСНС Волинської області було надано медичну та психологічну допомогу мамі загиблого чоловіка.
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