У річці на Волині втопився 38-річний чоловік

У річці на Волині втопився 38-річний чоловік
Вчора, 3 серпня, до служб 101 надійшло повідомлення про те, що на березі річки Турія знайдено особисті речі людини, є підозра, що їх власник потонув.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На пошуки людини прибуло водолазно-рятувальне відділення м. Ковеля.

Водолази обстежили 1000 м квадратних акваторії дна та за допомогою човна перевірили прибережну смугу центрального пляжу.

0 09:46 рятувальники знайшли тіло загиблого і підняли на поверхню. Ним виявився 38-річний чоловік.

На місці події фельдшер водолазно-рятувального відділення та психологинею ГУ ДСНС Волинської області було надано медичну та психологічну допомогу мамі загиблого чоловіка.
У річці на Волині втопився 38-річний чоловік
У річці на Волині втопився 38-річний чоловік

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, потопельник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія готує на стратегічному об’єкті Білорусі масштабну провокацію «під чужим прапором», – СБУ
Сьогодні, 13:15
У річці на Волині втопився 38-річний чоловік
Сьогодні, 12:52
Україна повернула тіла ще 44 полеглих захисників
Сьогодні, 12:45
У Луцьку дитячу поліклініку тепер можна записатися онлайн
Сьогодні, 12:30
У Луцьку позашляховик в'їхав у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 12:24
Схожі новини
Ковель виділив 11 мільйонів для ЗСУ Ковель виділив 11 мільйонів для ЗСУ
28 липень, 07:33
Волинські поліцейські затримали зловмисників, які підпалили будинок підприємців у Ковелі. ФОТО Волинські поліцейські затримали зловмисників, які підпалили будинок підприємців у Ковелі. ФОТО
25 липень, 16:30
На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус. ФОТО На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус. ФОТО
22 липень, 02:17
Волинське місто отримає з Німеччини 5 одиниць техніки для комунальників. ФОТО Волинське місто отримає з Німеччини 5 одиниць техніки для комунальників. ФОТО
20 липень, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія готує на стратегічному об’єкті Білорусі масштабну провокацію «під чужим прапором», – СБУ
Сьогодні, 13:15
 0
У річці на Волині втопився 38-річний чоловік
Сьогодні, 12:52
 0
Україна повернула тіла ще 44 полеглих захисників
Сьогодні, 12:45
 0
У Луцьку дитячу поліклініку тепер можна записатися онлайн
Сьогодні, 12:30
 0
У Луцьку позашляховик в'їхав у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8