Авіатроща у Броварах: суд призначив два місяці під вартою посадовцю ДСНС
Сьогодні, 13:32
Печерський райсуд Києва призначив два місяці тримання під вартою начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування Держслужби з надзвичайних ситуацій Івану Коробці у справі про падіння гелікоптера у Броварах, в якій загинуло керівництво МВС.
Про це з зали суду повідомляє кореспондент Суспільного.
Іван Коробка — один з п'яти посадовців ДСНС, яким напередодні, 3 серпня, ДБР повідомило про підозру у порушенні правил безпеки польотів гелікоптера, що призвело до загибелі людей, і службову недбалість. За даними слідства, вони не перенесли політ делегації МВС через несприятливу погоду, гелікоптер не був призначений для здійснення таких польотів, а екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.
Іван Коробка у коментарі журналістам сказав, що з рішенням судді не погоджується і оскаржуватиме його. За його словами, всі його посадові дії і рішення під час виконання польоту гелікоптера з керівництвом МВС на борту відбувалися згідно з "керівними документами", а рівень екіпажу дозволяв перевозити керівний склад.
"Мене звинувачують у безпідставному прийнятті рішень на виконання польоту, внаслідок якого сталася катастрофа. Я з цим не згоден. Екіпаж був допущений до виконання польотів в складних метеорологічних умовах, він був допущений до перевезення керівного складу. Немає нельотної погоди, є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна", — сказав Іван Коробка.
Адвокати можуть подати апеляцію після 1-го вересня.
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Про це з зали суду повідомляє кореспондент Суспільного.
Іван Коробка — один з п'яти посадовців ДСНС, яким напередодні, 3 серпня, ДБР повідомило про підозру у порушенні правил безпеки польотів гелікоптера, що призвело до загибелі людей, і службову недбалість. За даними слідства, вони не перенесли політ делегації МВС через несприятливу погоду, гелікоптер не був призначений для здійснення таких польотів, а екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.
Іван Коробка у коментарі журналістам сказав, що з рішенням судді не погоджується і оскаржуватиме його. За його словами, всі його посадові дії і рішення під час виконання польоту гелікоптера з керівництвом МВС на борту відбувалися згідно з "керівними документами", а рівень екіпажу дозволяв перевозити керівний склад.
"Мене звинувачують у безпідставному прийнятті рішень на виконання польоту, внаслідок якого сталася катастрофа. Я з цим не згоден. Екіпаж був допущений до виконання польотів в складних метеорологічних умовах, він був допущений до перевезення керівного складу. Немає нельотної погоди, є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна", — сказав Іван Коробка.
Адвокати можуть подати апеляцію після 1-го вересня.
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