Авіатроща у Броварах: суд призначив два місяці під вартою посадовцю ДСНС

Івану Коробці у справі про падіння гелікоптера у Броварах, в якій загинуло керівництво МВС.



Про це з зали суду



Іван Коробка — один з



Іван Коробка у коментарі журналістам сказав, що з рішенням судді не погоджується і оскаржуватиме його. За його словами, всі його посадові дії і рішення під час виконання польоту гелікоптера з керівництвом МВС на борту відбувалися згідно з "керівними документами", а рівень екіпажу дозволяв перевозити керівний склад.



"Мене звинувачують у безпідставному прийнятті рішень на виконання польоту, внаслідок якого сталася катастрофа. Я з цим не згоден. Екіпаж був допущений до виконання польотів в складних метеорологічних умовах, він був допущений до перевезення керівного складу. Немає нельотної погоди, є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна", — сказав Іван Коробка.



Адвокати можуть подати апеляцію після 1-го вересня.

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