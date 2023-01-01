У понеділок, 7 серпня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Пержилом
Сьогодні, 14:01
У понеділок, 7 серпня, у Кафедральному соборі Святої Трійці прощатимуться з воїном Дмитром Пержилом.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У понеділок, 7 серпня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин відспівування Героя — Дмитра Пержила, який загинув на війні з росією.
Молодший сержант Пержило Дмитро Петрович, 26.09.1982 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника лінійно-кабельної групи взводу зв’язку.
Загинув — 8 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області.
Поховають військовослужбовця на кладовищі у в селі Літогоща Луцького району.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У понеділок, 7 серпня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин відспівування Героя — Дмитра Пержила, який загинув на війні з росією.
Молодший сержант Пержило Дмитро Петрович, 26.09.1982 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника лінійно-кабельної групи взводу зв’язку.
Загинув — 8 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області.
Поховають військовослужбовця на кладовищі у в селі Літогоща Луцького району.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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