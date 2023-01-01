У понеділок, 7 серпня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Пержилом

У понеділок, 7 серпня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Пержилом
У понеділок, 7 серпня, у Кафедральному соборі Святої Трійці прощатимуться з воїном Дмитром Пержилом.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У понеділок, 7 серпня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин відспівування Героя — Дмитра Пержила, який загинув на війні з росією.

Молодший сержант Пержило Дмитро Петрович, 26.09.1982 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника лінійно-кабельної групи взводу зв’язку.

Загинув — 8 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області.

Поховають військовослужбовця на кладовищі у в селі Літогоща Луцького району.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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