Смертельна аварія біля Рівного: волинянин за кермом був під дією наркотиків





Про це пише



Слідством встановлено, що 2 липня 42-річний житель Волині, керуючи автомобілем Alfa Romeo, на трасі Київ-Чоп неподалік села Велика Омеляна Рівненського району, зіткнувся із зустрічним автомобілем Hyundai. Від удару Alfa Romeo відкинуло на велосипедиста, який їхав у зустрічному напрямку. 60-річний рівнянин від отриманих травм помер на місці пригоди, повідомляють у



Водія затримали та повідомили про підозру. 5 липня суд першої інстанції обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби. Прокуратура, не погоджуючись із таким рішенням, подала апеляційну скаргу, яку апеляційний суд задоволив та обрав підозрюваному інший запобіжний захід – тримання під вартою, без визначення розміру застави.



Крім того, згідно з результатами проведеного медичного дослідження, підозрюваний, на момент вчинення смертельної ДТП, перебував у стані наркотичного сп’яніння.



Досудове розслідування триває. Його проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Апеляційний суд змінив обраний запобіжний захід водію, якого підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть велосипедиста.Про це пише Район.Рівне Слідством встановлено, що 2 липня 42-річний житель Волині, керуючи автомобілем Alfa Romeo, на трасі Київ-Чоп неподалік села Велика Омеляна Рівненського району, зіткнувся із зустрічним автомобілем Hyundai. Від удару Alfa Romeo відкинуло на велосипедиста, який їхав у зустрічному напрямку. 60-річний рівнянин від отриманих травм помер на місці пригоди, повідомляють у пресслужбі прокуратури Рівненщини Водія затримали та повідомили про підозру. 5 липня суд першої інстанції обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби. Прокуратура, не погоджуючись із таким рішенням, подала апеляційну скаргу, яку апеляційний суд задоволив та обрав підозрюваному інший запобіжний захід – тримання під вартою, без визначення розміру застави.Крім того, згідно з результатами проведеного медичного дослідження, підозрюваний, на момент вчинення смертельної ДТП, перебував у стані наркотичного сп’яніння.Досудове розслідування триває. Його проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.

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