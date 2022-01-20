Смертельна аварія біля Рівного: волинянин за кермом був під дією наркотиків

Смертельна аварія біля Рівного: волинянин за кермом був під дією наркотиків
Апеляційний суд змінив обраний запобіжний захід водію, якого підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть велосипедиста.

Про це пише Район.Рівне.

Слідством встановлено, що 2 липня 42-річний житель Волині, керуючи автомобілем Alfa Romeo, на трасі Київ-Чоп неподалік села Велика Омеляна Рівненського району, зіткнувся із зустрічним автомобілем Hyundai. Від удару Alfa Romeo відкинуло на велосипедиста, який їхав у зустрічному напрямку. 60-річний рівнянин від отриманих травм помер на місці пригоди, повідомляють у пресслужбі прокуратури Рівненщини.

Водія затримали та повідомили про підозру. 5 липня суд першої інстанції обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби. Прокуратура, не погоджуючись із таким рішенням, подала апеляційну скаргу, яку апеляційний суд задоволив та обрав підозрюваному інший запобіжний захід – тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Крім того, згідно з результатами проведеного медичного дослідження, підозрюваний, на момент вчинення смертельної ДТП, перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Досудове розслідування триває. Його проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, смерть, Рівне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку рятувальники допомогли 11-річному хлопчику, який під час тренувань на байдарках впав у воду. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Смертельна аварія біля Рівного: волинянин за кермом був під дією наркотиків
Сьогодні, 14:07
У понеділок, 7 серпня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Пержилом
Сьогодні, 14:01
У Луцькому районі нетверезий водій МАН «не вписався» в парковку на заправці
Сьогодні, 13:53
Авіатроща у Броварах: суд призначив два місяці під вартою посадовцю ДСНС
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
Волинянин заплатить 500 тисяч гривень за смертельний наїзд на школяра на Рівненщині Волинянин заплатить 500 тисяч гривень за смертельний наїзд на школяра на Рівненщині
20 січень, 2022, 13:55
У автотрощі на Рівненщині загинуло троє волинян та трирічна дитина із Житомира: подробиці трагедії У автотрощі на Рівненщині загинуло троє волинян та трирічна дитина із Житомира: подробиці трагедії
08 червень, 2020, 14:10
Тіла чотирьох загиблих у Польщі завтра привезуть на Рівненщину Тіла чотирьох загиблих у Польщі завтра привезуть на Рівненщину
18 червень, 2019, 12:45
У Рівному троє людей загинуло у страшній аварії. ФОТО У Рівному троє людей загинуло у страшній аварії. ФОТО
21 грудень, 2012, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку рятувальники допомогли 11-річному хлопчику, який під час тренувань на байдарках впав у воду. ФОТО
Сьогодні, 14:42
 0
Смертельна аварія біля Рівного: волинянин за кермом був під дією наркотиків
Сьогодні, 14:07
 0
У понеділок, 7 серпня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Пержилом
Сьогодні, 14:01
 0
У Луцькому районі нетверезий водій МАН «не вписався» в парковку на заправці
Сьогодні, 13:53
 0
Авіатроща у Броварах: суд призначив два місяці під вартою посадовцю ДСНС
Сьогодні, 13:32
 0
Медіа
відео
1/8