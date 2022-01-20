Смертельна аварія біля Рівного: волинянин за кермом був під дією наркотиків
Сьогодні, 14:07
Апеляційний суд змінив обраний запобіжний захід водію, якого підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть велосипедиста.
Про це пише Район.Рівне.
Слідством встановлено, що 2 липня 42-річний житель Волині, керуючи автомобілем Alfa Romeo, на трасі Київ-Чоп неподалік села Велика Омеляна Рівненського району, зіткнувся із зустрічним автомобілем Hyundai. Від удару Alfa Romeo відкинуло на велосипедиста, який їхав у зустрічному напрямку. 60-річний рівнянин від отриманих травм помер на місці пригоди, повідомляють у пресслужбі прокуратури Рівненщини.
Водія затримали та повідомили про підозру. 5 липня суд першої інстанції обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби. Прокуратура, не погоджуючись із таким рішенням, подала апеляційну скаргу, яку апеляційний суд задоволив та обрав підозрюваному інший запобіжний захід – тримання під вартою, без визначення розміру застави.
Крім того, згідно з результатами проведеного медичного дослідження, підозрюваний, на момент вчинення смертельної ДТП, перебував у стані наркотичного сп’яніння.
Досудове розслідування триває. Його проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.
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Про це пише Район.Рівне.
Слідством встановлено, що 2 липня 42-річний житель Волині, керуючи автомобілем Alfa Romeo, на трасі Київ-Чоп неподалік села Велика Омеляна Рівненського району, зіткнувся із зустрічним автомобілем Hyundai. Від удару Alfa Romeo відкинуло на велосипедиста, який їхав у зустрічному напрямку. 60-річний рівнянин від отриманих травм помер на місці пригоди, повідомляють у пресслужбі прокуратури Рівненщини.
Водія затримали та повідомили про підозру. 5 липня суд першої інстанції обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби. Прокуратура, не погоджуючись із таким рішенням, подала апеляційну скаргу, яку апеляційний суд задоволив та обрав підозрюваному інший запобіжний захід – тримання під вартою, без визначення розміру застави.
Крім того, згідно з результатами проведеного медичного дослідження, підозрюваний, на момент вчинення смертельної ДТП, перебував у стані наркотичного сп’яніння.
Досудове розслідування триває. Його проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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